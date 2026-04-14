Η Ρωσία εμφανίζεται συγκρατημένα ικανοποιημένη από την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία, καθώς το Κρεμλίνο εκτιμά ότι ο νέος πρωθυπουργός δείχνει διάθεση για έναν πρακτικό διάλογο με τη Μόσχα.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, ενός από τους στενότερους συνομιλητές της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 12 Απριλίου, προκάλεσε δυσαρέσκεια σε σκληροπυρηνικούς κύκλους της Μόσχας. Παρ’ όλα αυτά, η ρωσική προεδρία εμφανίζεται έτοιμη να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία της Βουδαπέστης.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Μόσχα καταγράφει θετικά την πρόθεση του Μαγιάρ να κινηθεί σε κατεύθυνση πραγματιστικού διαλόγου.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι και από τη ρωσική πλευρά υπάρχει αντίστοιχη διάθεση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η στάση της Μόσχας θα διαμορφωθεί με βάση τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση.

Οι δεσμοί Ρωσίας – Ουγγαρίας

Η σχέση Μόσχας και Βουδαπέστης έχει έντονη ενεργειακή διάσταση. Η Ρωσία προμηθεύει την Ουγγαρία με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ κατασκευάζει και νέο πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής νότια της Βουδαπέστης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είχε επανειλημμένα ταχθεί κατά των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, είχε αντιταχθεί στην ευρωπαϊκή πορεία του Κιέβου και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Η στάση του Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει υιοθετήσει φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή ρητορική, ωστόσο έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι θα χρειαστεί να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουγγαρία θα συνεχίσει προς το παρόν να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και αναθεώρηση των σχετικών συμβάσεων.

Η στάση αυτή φαίνεται πως αφήνει ανοιχτό το περιθώριο επικοινωνίας με τη Μόσχα, την ώρα που η νέα ουγγρική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στις δεσμεύσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ενεργειακό αποτύπωμα των σχέσεων με τη Ρωσία.

