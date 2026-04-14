Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις ενδείξεις για επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η διαφαινόμενη διπλωματική κινητικότητα περιόρισε τις ανησυχίες για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε πτώση 2,2%, υποχωρώντας στα 97,20 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ ανάλογη μείωση κατέγραψε και το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο διαμορφώθηκε στα 96,90 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, κατά την οποία οι τιμές είχαν ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων.

Παράλληλα, το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα αποτυπώθηκε και στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Nikkei 225 στην Ιαπωνία να ενισχύεται κατά 2,4% και τον Kospi στη Νότια Κορέα να καταγράφει άλμα άνω του 3%.

