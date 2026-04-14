Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου

Υποχώρηση για Brent και WTI μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν.

14 Απρ. 2026 7:53
Pelop News

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις ενδείξεις για επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η διαφαινόμενη διπλωματική κινητικότητα περιόρισε τις ανησυχίες για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε πτώση 2,2%, υποχωρώντας στα 97,20 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ ανάλογη μείωση κατέγραψε και το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο διαμορφώθηκε στα 96,90 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, κατά την οποία οι τιμές είχαν ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων.

Παράλληλα, το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα αποτυπώθηκε και στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Nikkei 225 στην Ιαπωνία να ενισχύεται κατά 2,4% και τον Kospi στη Νότια Κορέα να καταγράφει άλμα άνω του 3%.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Στα δικαστήρια η επόμενη πράξη της υπόθεσης με το επεισόδιο στο Σούλι
10:56 Πτέρη και Πλατανιώτισσα στο ευρωπαϊκό δίκτυο των «Δρόμων της Ελιάς»
10:48 Η πρόταση του Ιράν που απέρριψαν οι ΗΠΑ
10:45 Ανατροπή αυτοκινήτου στην Αθηνών-Λαμίας , μποτιλιάρισμα στο ύψος της Βαρυμπόμπης
10:39 Μετά από 20 χρόνια μπήκε σούβλα στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων
10:36 Πάτρα: Σύλληψη 16χρονου με πτυσσόμενο γκλοπ, χειροπέδες και στον πατέρα του
10:29 Για ποιο λόγο «επιτέθηκε» ο Φιντάν στην Αθήνα
10:27 Ναύπακτος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση κάνναβης
10:19 Τσάμπιονς Λιγκ: Σπουδαίες μάχες περιλαμβάνουν οι σημερινοί αγώνες
10:15 Πάτρα: Ζητούνται απαντήσεις για τη φονική πυρκαγιά
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Αργοστόλι: Νεκρή 19χρονη τα ξημερώματα στην κεντρική πλατεία
9:55 Εξώσεις-εξπρές από 1η Μαΐου: Τέλος οι καθυστερήσεις για τα απλήρωτα ενοίκια
9:44 Μάχη για τη ζωή δίνει ο 17χρονος μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς
9:36 Ίος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους, κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο
9:27 Εξάρχεια: Σταθερή η κατάσταση του 50χρονου περιπτερά μετά την αιματηρή απόπειρα ληστείας
9:22 Πάτρα: Συλλυπητήρια ΚΟΔΗΠ για το θάνατο της Χαρίκλειας Σκανδάμη
9:17 Λατινοπούλου: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»
9:10 Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Αυξήσεις «στο χέρι» έως 107 ευρώ
8:57 Ουκρανία: Σφυροκόπημα σε Οδησσό και Ζαπορίζια μετά τη λήξη της πασχαλινής εκεχειρίας
