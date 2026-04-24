Eurovision: Τρεις χώρες δεν μεταδίδουν τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ

Οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας δεν θα μεταδώσουν τη Eurovision, μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν τον φετινό διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο σλοβενικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι, αντί για τη μετάδοση της Eurovision, θα προβάλει σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη.

Η ισπανική RTVE επανέλαβε επίσης την απόφασή της να μη μεταδώσει τον διαγωνισμό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ισπανία δεν θα προχωρήσει σε μετάδοση της Eurovision από το 1961, όταν άρχισε να συμμετέχει στον θεσμό.

Αντίστοιχα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ, είχε ανακοινώσει ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο ότι δεν θα μεταδώσει ούτε θα συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία είχαν επίσης αποχωρήσει τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο διαγωνισμός θα προβληθεί από τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τους, NPO και RÚV.

Ο φετινός διαγωνισμός είναι ο 70ός της Eurovision και θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου, με τη συμμετοχή 35 χωρών.

Οι αποχωρήσεις συνδέονται με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ, παρά τις έντονες επικρίσεις για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

