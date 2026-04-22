Eurovision: Πάνω από 1000 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ λόγω του Ισραήλ

Η επιστολή, που συντάχθηκε από την ομάδα της εκστρατείας No Music For Genocide (NMFG) – Όχι Μουσική για τη Γενοκτονία έχει επίσης υπογραφεί από καλλιτέχνες, όπως οι Ρότζερ Γουότερς, Ντέιβιντ Χολμς, Μπράιαν Ίνο, Πίτερ Γκάμπριελ, Macklemore και πρώην νικητές στη Eurovision, Έμελι ντε Φόρεστ και Τσάρλι ΜακΓκέτιγκαν.

22 Απρ. 2026 19:41
Τα συγκροτήματα Primal Scream, Paloma Faith, Massive Attack, Sigur Ros, Mogwai και Kneecap είναι μεταξύ των περισσότερων από 1.100 μουσικών και πολιτιστικών παραγόντων που ζητούν μποϊκοτάζ του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Οι μουσικοί και εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού καλούν τις χώρες να ακολουθήσουν τα βήματα των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Σλοβενίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, αποσύροντας τη συμμετοχή τους από τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό.

Η NMFG προέτρεψε τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους καλλιτέχνες, τους διοργανωτές των πάρτι προβολής, τα συνεργεία και τους θαυμαστές να αρνηθούν να συμμετάσχουν ή να προωθήσουν τη Eurovision μέχρι να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η επιστολή αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, θα πρέπει να απαγορεύσει τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τους Παλαιστίνιους, επικαλούμενη την απαγόρευση της Ρωσίας το 2022 μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Το ιρλανδικό ραπ τρίο Kneecap, γνωστό για τα κοινωνικά και πολιτικά του σχόλια δήλωσε: «Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision το 2022. Το Ισραήλ δολοφονεί Παλαιστίνιους εδώ και δεκαετίες και τώρα διαπράττει γενοκτονία – και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το καλωσορίζουμε ξανά στη σκηνή».

«Αυτό δεν είναι ουδετερότητα. Είναι επιλογή. Πληρώσαμε ένα τίμημα επειδή μιλήσαμε ανοιχτά – χαμένες συναυλίες, δικαστικές υποθέσεις, απαγορεύσεις βίζας – και θα τα κάναμε όλα ξανά αύριο», συμπλήρωσε.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:09 Υπέρ της πώλησης του κατασχεμένου ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου σε ευάλωτες χώρες ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
21:00 Κάθε μέρα μάς λένε ψέματα
20:52 Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην κυβερνήτης για συγκάλυψη σε υπόθεση εξαφάνισης φοιτήτριας
20:44 Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ, με μπύρα, μουσική και γεύσεις από όλη την Ελλάδα
20:36 Καρκίνος όρχεων: Τα συμπτώματα και η σημασία της πρόληψης
20:28 46ο LATSIS PARTS Rally AXAIOS: Πάμε σαν άλλοτε
20:20 Καιρός: Επιδείνωση την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
20:12 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Αν υπάρξει έξαρση ροών, θα κλιμακώσουμε τα μέτρα
20:04 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο
19:56 Η δημοσιότητα των πλειστηριασμών ως εγγύηση δικαιοσύνης.
19:50 Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε plan b αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη
19:41 Eurovision: Πάνω από 1000 καλλιτέχνες ζητούν μποϊκοτάζ λόγω του Ισραήλ
19:35 Ράμα: Συνυποσχετικό παραπομπής της ελληνοαλβανικής διαφοράς στη Χάγη για ΑΟΖ
19:26 Τέλος η σεζόν για Απόλλωνα, στα ημιτελικά ο Προμηθέας 2014
19:21 Ευρωλίγκα: Οι ημερομηνίες για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
19:13 Eurovision 2026: Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων, που βρίσκεται το «Ferto»
19:05 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
18:59 Περού: Παραίτηση του Υπουργού Άμυνας, δείτε τον λόγο
18:54 Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
