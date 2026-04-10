Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision

Μια πρωτότυπη πασχαλινή δημιουργία με έμπνευση από τον Ακύλα έφερε κοντά το εορταστικό κλίμα και τη λάμψη της Eurovision.

10 Απρ. 2026 12:01
Ο Ακύλας έγινε η έμπνευση για μια ξεχωριστή πασχαλινή δημιουργία, που συνδύασε το γιορτινό πνεύμα των ημερών με την ατμόσφαιρα της Eurovision.

Στον λογαριασμό του επίσημου σωματείου φίλων της Eurovision στην Ελλάδα, του OGAE Greece, δημοσιεύτηκε φωτογραφία από ένα πρωτότυπο πασχαλινό αυγό, εμπνευσμένο από τον νεαρό καλλιτέχνη.

Η εικόνα τράβηξε αμέσως την προσοχή των φίλων του διαγωνισμού, καθώς ένα ζαχαροπλαστείο έδωσε μια πιο δημιουργική και εορταστική διάσταση στο όνομα του Ακύλα, «παντρεύοντας» το Πάσχα με τη Eurovision.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφερόταν: «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από τον OGAE Greece. Η μαγεία της Eurovision συναντά τη γιορτινή διάθεση, μέσα από μια ξεχωριστή δημιουργία. Μουσική, χαρά και γιορτινό κλίμα γιατί η Eurovision είναι πάντα μέρος των στιγμών μας».

Η πασχαλινή αυτή ανάρτηση ήρθε να προσθέσει ακόμη μία ιδιαίτερη στιγμή γύρω από το όνομα του Ακύλα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο λόγω της σχέσης του με τον αγαπημένο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Με μια μόνο φωτογραφία, η γιορτινή διάθεση των ημερών συνάντησε τον ενθουσιασμό των φίλων της Eurovision, σε μια πρωτότυπη ιδέα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

