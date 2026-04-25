Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, τα πλήγματα σημειώθηκαν στον νότιο Λίβανο, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια.

Πλήγματα σε φορτηγό και μηχανή

Όπως ανέφερε το υπουργείο Υγείας, δύο επιθέσεις του «ισραηλινού εχθρού» είχαν στόχο ένα φορτηγό και μία μηχανή.

Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν συνολικά τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η νέα αιματηρή εξέλιξη έρχεται ενώ παραμένει σε ισχύ η παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Έξι νεκροί μία ημέρα νωρίτερα

Χθες, ακόμη έξι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στον Λίβανο, στην πιο φονική ημέρα από την έναρξη της εκεχειρίας.

Τα νέα πλήγματα στον νότιο Λίβανο εντείνουν την ανησυχία για τη σταθερότητα της κατάπαυσης του πυρός, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη.

