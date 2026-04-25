Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με στρατιωτική απάντηση, εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους στην αντιπαράθεση των δύο πλευρών.

Το μεικτό επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων κατήγγειλε τις αμερικανικές ενέργειες ως πράξεις «ληστείας και πειρατείας» στην περιοχή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να αντιδράσει.

IRAN THREATENS MILITARY RESPONSE TO U.S. BLOCKADE Iran says the U.S. naval blockade is equivalent to an act of war and must be met with force. Senior officials dismissed Trump’s ceasefire extension and signaled escalation, warning any action against Iranian vessels would… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 22, 2026

Η προειδοποίηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υπογράμμισαν ότι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των αντιπάλων τους.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις της Τεχεράνης μέσω Πακιστάν

Την ίδια ώρα, στο Ισλαμαμπάντ, πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρέδωσε σε Πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης.

Κατά την επίσκεψή του στο Πακιστάν, ο Ιρανός υπουργός φέρεται επίσης να διατύπωσε τις επιφυλάξεις της χώρας του απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ το Πακιστάν εμφανίζεται να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας στις επαφές γύρω από την κρίση, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε έντονη αντιπαράθεση για τον ναυτικό αποκλεισμό και τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



