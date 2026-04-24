ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003

Η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε την παρουσία των USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford και USS George H.W. Bush στην περιοχή.

24 Απρ. 2026 18:12
Για πρώτη φορά από το 2003, τρία αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ επιχειρούν ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή, με περισσότερα από 200 μαχητικά και περίπου 15.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης, της CENTCOM, στην περιοχή βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) και USS George H.W. Bush (CVN 77).

Τα τρία αεροπλανοφόρα συνοδεύονται από στόλο 12 πλοίων, ανάμεσά τους αντιτορπιλικά όπως τα USS Spruance, USS Michael Murphy, USS Donald Cook, USS Mahan, USS Winston S. Churchill, USS Frank E. Petersen, USS Mason, USS Ross και USS Bainbridge.

Στα περισσότερα από 200 αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή περιλαμβάνονται μαχητικά κρούσης F/A-18E/F Super Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, stealth μαχητικά F-35C Lightning II, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2C/D Hawkeye, C-2A Greyhound για μεταφορά προσωπικού και εφοδίων, ελικόπτερα MH-60S/R Sea Hawk και CMV-22B Osprey.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, το USS George H.W. Bush (CVN-77) έπλευσε στα νερά της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM στην πλατφόρμα X, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης.

Τα χαρακτηριστικά των τριών αεροπλανοφόρων

USS George H.W. Bush (CVN 77)

Το USS George H.W. Bush είναι το δέκατο και τελευταίο υπερ-αεροπλανοφόρο της κατηγορίας Nimitz του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Παραδόθηκε το 2009 και κόστισε περίπου 6 δισ. δολάρια.

Πήρε το όνομά του από τον 41ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής της CIA, ενώ υπηρέτησε ως πιλότος του Ναυτικού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αεροπλανοφόρο μπορεί να μεταφέρει περίπου 5.000 ναυτικούς και στρατιώτες και περισσότερα από 60 αεροσκάφη. Τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου A4W, γεγονός που του επιτρέπει να επιχειρεί για πάνω από 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

USS Abraham Lincoln (CVN 72)

Το USS Abraham Lincoln είναι το πέμπτο αεροπλανοφόρο της κατηγορίας Nimitz. Παραδόθηκε το 1989 και κόστισε περίπου 7 δισ. δολάρια.

Είναι το τρίτο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που πήρε το όνομα του 16ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Αβραάμ Λίνκολν.

Έχει μήκος 336 μέτρα, βάρος άνω των 100.000 τόνων και πλήρωμα περίπου 5.400 ναυτικών και μελών της πολεμικής αεροπορίας. Μπορεί να μεταφέρει έως 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και περίπου 3 εκατ. γαλόνια καυσίμου αεροσκαφών, δηλαδή σχεδόν 11 εκατ. λίτρα.

USS Gerald R. Ford (CVN 78)

Το USS Gerald R. Ford πήρε το όνομά του από τον 38ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέραλντ Φορντ, ο οποίος υπηρέτησε στο Ναυτικό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ άλλων σε αποστολές μάχης στο αεροπλανοφόρο Monterey.

Παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό στις 31 Μαΐου 2017 και κόστισε 17 δισ. δολάρια. Τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου 2017, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Έχει μήκος 333 μέτρα, μπορεί να μεταφέρει περίπου 75 αεροσκάφη και το πλήρωμά του φτάνει περίπου τα 4.550 άτομα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:30 Πάτρα: Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Αποστόλη Αγγελή για την Βιβλιοθήκη
19:29 Υπόθεση Γιακουμάκη: Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο με τον 39χρονο να καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο
19:22 Αλλαγή ημερομηνιών για τις μάχες του ΝΟΠ με τα Χανιά
19:08 Η διαφορά ώρας στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014 με τη…ρεβάνς
19:00 Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα
18:54 «Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ.», ομολόγησε τη δολοφονία ο 20χρονος στον Αγ. Δημήτριο, ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Φλόριντα: Ζευγάρι που γέννησε μωρό μετά από λάθος στην εξωσωματική βρήκε τους γενετικούς γονείς
18:42 Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο
18:39 Νεκρός στη Ζάκυνθο από λεπτοσπείρωση, τρία τα κρούσματα
18:29 Καλύτερος ύπνος: Γιατί η φύση μπορεί να «ρυθμίσει» ξανά το σώμα
18:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες, αλλά έκλεισε στο κόκκινο
18:20 Στη Νέα Υόρκη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης – Θερμή υποδοχή στο Σταθάκειο Κέντρο και σημαντικές συναντήσεις
18:14 Δυτική Ελλάδα: Νέες συνέργειες για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού
18:12 ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003
18:08 Πάτρα: Πάρκαρε στη θέση των γεμάτων κάδων σκουπιδιών – Μια εικόνα, τρία προβλήματα
18:02 Eurovision: Τρεις χώρες δεν μεταδίδουν τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ
18:00 Οι άγνωστες συνέπειες της ζέστης – Καύσωνας και νεφροί: Τι αποκαλύπτει μελέτη
17:51 Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος, βαρύ πένθος στο ελληνικό βόλεϊ
17:50 Απόλλων: Πρώτα η αυτοκριτική και μετά τα υπόλοιπα
17:48 Γερμανία: Χάκαραν το τηλέφωνο της προέδρου της Bundestag μέσω Signal
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
