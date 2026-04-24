Για πρώτη φορά από το 2003, τρία αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ επιχειρούν ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή, με περισσότερα από 200 μαχητικά και περίπου 15.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης, της CENTCOM, στην περιοχή βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) και USS George H.W. Bush (CVN 77).

For the first time in decades, three aircraft carriers are operating in the Middle East at the same time. Accompanied by their carrier air wings, the USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) and USS George H.W. Bush (CVN 77) include over 200 aircraft and 15,000… pic.twitter.com/fbMdz1IYn8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 24, 2026

Τα τρία αεροπλανοφόρα συνοδεύονται από στόλο 12 πλοίων, ανάμεσά τους αντιτορπιλικά όπως τα USS Spruance, USS Michael Murphy, USS Donald Cook, USS Mahan, USS Winston S. Churchill, USS Frank E. Petersen, USS Mason, USS Ross και USS Bainbridge.

Στα περισσότερα από 200 αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή περιλαμβάνονται μαχητικά κρούσης F/A-18E/F Super Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, stealth μαχητικά F-35C Lightning II, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2C/D Hawkeye, C-2A Greyhound για μεταφορά προσωπικού και εφοδίων, ελικόπτερα MH-60S/R Sea Hawk και CMV-22B Osprey.

3 U.S. aircraft carriers. 1 region. CENTCOM confirms the USS Ford, Bush, and Lincoln are all operating in the Middle East — the first time in decades. The U.S. has dedicated more than 200 aircraft and 15,000 sailors and Marines to patrolling the Strait of Hormuz and the broader… pic.twitter.com/rMh4lwFwOf — Fox News (@FoxNews) April 24, 2026

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, το USS George H.W. Bush (CVN-77) έπλευσε στα νερά της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM στην πλατφόρμα X, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, εντός της ζώνης ευθύνης της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης.

Τα χαρακτηριστικά των τριών αεροπλανοφόρων

USS George H.W. Bush (CVN 77)

Το USS George H.W. Bush είναι το δέκατο και τελευταίο υπερ-αεροπλανοφόρο της κατηγορίας Nimitz του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Παραδόθηκε το 2009 και κόστισε περίπου 6 δισ. δολάρια.

Πήρε το όνομά του από τον 41ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής της CIA, ενώ υπηρέτησε ως πιλότος του Ναυτικού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αεροπλανοφόρο μπορεί να μεταφέρει περίπου 5.000 ναυτικούς και στρατιώτες και περισσότερα από 60 αεροσκάφη. Τροφοδοτείται από δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου A4W, γεγονός που του επιτρέπει να επιχειρεί για πάνω από 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό.

USS Abraham Lincoln (CVN 72)

Το USS Abraham Lincoln είναι το πέμπτο αεροπλανοφόρο της κατηγορίας Nimitz. Παραδόθηκε το 1989 και κόστισε περίπου 7 δισ. δολάρια.

Είναι το τρίτο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που πήρε το όνομα του 16ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Αβραάμ Λίνκολν.

Έχει μήκος 336 μέτρα, βάρος άνω των 100.000 τόνων και πλήρωμα περίπου 5.400 ναυτικών και μελών της πολεμικής αεροπορίας. Μπορεί να μεταφέρει έως 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς και περίπου 3 εκατ. γαλόνια καυσίμου αεροσκαφών, δηλαδή σχεδόν 11 εκατ. λίτρα.

USS Gerald R. Ford (CVN 78)

Το USS Gerald R. Ford πήρε το όνομά του από τον 38ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέραλντ Φορντ, ο οποίος υπηρέτησε στο Ναυτικό κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ άλλων σε αποστολές μάχης στο αεροπλανοφόρο Monterey.

Παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό στις 31 Μαΐου 2017 και κόστισε 17 δισ. δολάρια. Τέθηκε επίσημα σε υπηρεσία στις 22 Ιουλίου 2017, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Έχει μήκος 333 μέτρα, μπορεί να μεταφέρει περίπου 75 αεροσκάφη και το πλήρωμά του φτάνει περίπου τα 4.550 άτομα.

