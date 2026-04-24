Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Χούθι στην Υεμένη, μετά την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανέζικης εφημερίδας Al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, οι δυνάμεις των Χούθι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με το Ισραήλ.

Η παρουσία του USS Gerald R. Ford και δύο αντιτορπιλικών στην περιοχή έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις για πιθανό νέο γύρο ναυτικών συγκρούσεων κοντά στην Υεμένη. Οι Χούθι θεωρούν την αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη άμεση απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Οι προειδοποιήσεις των Χούθι

Σε τηλεοπτική του ομιλία, ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του εξετάζουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης «εάν ο εχθρός κλιμακώσει ξανά».

Ο ίδιος κάλεσε σε ενότητα απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «αμερικανοϊσραηλινό σχέδιο» στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η Σαναά «δεν θα παραμείνει ουδέτερη».

Παράλληλα, δήλωσε ευθυγράμμιση με το Ιράν και τον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης».

Το Gerald R. Ford στο επίκεντρο

Η νέα ένταση συνδέεται με την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, της CENTCOM, για την επανατοποθέτηση του USS Gerald R. Ford στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από εικόνες προετοιμασίας βομβών, προκαλώντας αντιδράσεις στη Σαναά.

Στρατιωτική πηγή που μίλησε στην Al-Akhbar δήλωσε ότι «η επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ δεν θα διαρκέσει πολύ».

Η ίδια πηγή προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών αεροπλανοφόρων και συνοδευτικών πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ίδια προειδοποίηση, οι περιοχές αυτές, μαζί με τον Ινδικό Ωκεανό, ενδέχεται να μετατραπούν σε «ζώνες κινδύνου» για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Φόβοι για νέα κλιμάκωση στην περιοχή

Στρατιωτικός αναλυτής που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας της Υεμένης στη Σαναά ανέφερε ότι οι κινήσεις του αμερικανικού ναυτικού παρακολουθούνται στενά.

Όπως υποστήριξε, οι δυνάμεις της Υεμένης διατηρούν το δικαίωμα να στείλουν νέα «μηνύματα» χωρίς προειδοποίηση.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το USS Gerald R. Ford θα μπορούσε να αποτελέσει ξανά στόχο, λέγοντας πως τα αεροπλανοφόρα «δεν αποτελούν πλέον το απόλυτο σύμβολο ισχύος των ΗΠΑ, αλλά ευάλωτους στόχους».

Παράλληλα, ερμήνευσε την επιστροφή του αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή ως ένδειξη ανησυχίας της Ουάσινγκτον για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Υεμένη σε μια νέα φάση κλιμάκωσης, ακόμη και με πιθανό κλείσιμο των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στη Σαναά τις προηγούμενες ημέρες έκαναν λόγο για ναυτικές συγκρούσεις ανάμεσα στην ομάδα κρούσης του USS Gerald R. Ford και δυνάμεις της Υεμένης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά.

