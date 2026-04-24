«Υψηλή πιθανότητα σημαντικής προόδου» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βλέπουν κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν, την ώρα που στο Ισλαμαμπάντ αναμένεται απόψε η άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενο πακιστανικές κυβερνητικές πηγές, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική εξέλιξη, μέσα σε κλίμα αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, ο Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, κάτι που επιβεβαιώθηκε τόσο από την Τεχεράνη όσο και από το Ισλαμαμπάντ.

صرح الخارجية الباكستانية: وزير الخارجية يبحث في اتصال مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية وملف وقف إطلاق النار

وزير الخارجية أكد أهمية استمرار الحوار لمعالجة القضايا العالقة بما يسهم في تعزيز السلام

عراقجي أعرب عن تقديره لدور باكستان واتفق الوزيران على استمرار التواصل الوثيق pic.twitter.com/JNBuVPeCeA — مقر خاتم الانبياء (@paulxweb3) April 24, 2026

Οι επαφές Αραγτσί με την πακιστανική πλευρά

Σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός και τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ισάκ Νταρ υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου, ενώ ο Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε την εκτίμησή του για τον «σταθερό και εποικοδομητικό ρόλο διευκόλυνσης» που, όπως είπε, διαδραματίζει το Πακιστάν.

Παράλληλα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε και ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ.

Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε διαψευστεί από το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών ή από το γραφείο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από την πλευρά του Ισλαμαμπάντ για επικοινωνία του Αραγτσί με τη στρατιωτική ηγεσία.

Αυξημένη κινητικότητα στο Ισλαμαμπάντ

Την ίδια ώρα, στην περιοχή καταγράφεται έντονη κινητικότητα. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην πόλη, μεταφέροντας εξοπλισμό επικοινωνιών, οχήματα, προσωπικό ασφαλείας και τεχνικούς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τις κινήσεις της αμερικανικής πλευράς, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας και στις επαφές που ενδέχεται να ακολουθήσουν στο Ισλαμαμπάντ.

