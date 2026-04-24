Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και ότι σήμερα είναι υγιής.

Η αναφορά έγινε σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε προηγουμένως υποβληθεί, τον Δεκέμβριο του 2024, σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη.

Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση, η κατάσταση της υγείας του 76χρονου πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι καλή. Οι αιματολογικές εξετάσεις και οι δοκιμασίες φυσικής κατάστασης εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς επιπλοκές από τον βηματοδότη που του είχε τοποθετηθεί τον Ιούλιο του 2023.

היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל. אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים: 1 – ברוך השם, אני בריא. 2 – אני בכושר גופני מצויין. 3 – הייתה לי בעיה… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026

Γιατί καθυστέρησε η ανακοίνωση

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης καθυστέρησε περίπου δύο μήνες. Όπως εξήγησε, ήθελε να αποτρέψει το ενδεχόμενο η πληροφορία να αξιοποιηθεί από το Ιράν για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Μάρτιο, είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο φήμες που έκαναν λόγο ακόμη και για τραυματισμό ή θάνατό του.

Στην ανάρτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».

Ο όγκος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στον προγραμματισμένο έλεγχο που έγινε μετά την επέμβαση του Δεκεμβρίου 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση, μικρότερη από ένα εκατοστό.

Η αλλοίωση διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς να υπάρχουν μεταστάσεις.

Αρχικά, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, του προτάθηκε η επιλογή της απλής παρακολούθησης, χωρίς άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Ο ίδιος, ωστόσο, αποφάσισε να προχωρήσει σε θεραπεία.

«Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η στοχευμένη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

