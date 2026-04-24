Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο όγκος εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και αντιμετωπίστηκε με στοχευμένη θεραπεία.

24 Απρ. 2026 15:39
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και ότι σήμερα είναι υγιής.

Η αναφορά έγινε σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της ετήσιας ιατρικής του αξιολόγησης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε προηγουμένως υποβληθεί, τον Δεκέμβριο του 2024, σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη.

Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση, η κατάσταση της υγείας του 76χρονου πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι καλή. Οι αιματολογικές εξετάσεις και οι δοκιμασίες φυσικής κατάστασης εμφανίζονται εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ η καρδιακή του λειτουργία παραμένει σταθερή, χωρίς επιπλοκές από τον βηματοδότη που του είχε τοποθετηθεί τον Ιούλιο του 2023.

Γιατί καθυστέρησε η ανακοίνωση

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της ιατρικής του κατάστασης καθυστέρησε περίπου δύο μήνες. Όπως εξήγησε, ήθελε να αποτρέψει το ενδεχόμενο η πληροφορία να αξιοποιηθεί από το Ιράν για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τον Μάρτιο, είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο φήμες που έκαναν λόγο ακόμη και για τραυματισμό ή θάνατό του.

Στην ανάρτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα: Πρώτον, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Δεύτερον, βρίσκομαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τρίτον, είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα στον προστάτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε πλήρως».

Ο όγκος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στον προγραμματισμένο έλεγχο που έγινε μετά την επέμβαση του Δεκεμβρίου 2024, οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή αλλοίωση, μικρότερη από ένα εκατοστό.

Η αλλοίωση διαγνώστηκε ως κακοήθης όγκος σε πολύ πρώιμο στάδιο, χωρίς να υπάρχουν μεταστάσεις.

Αρχικά, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, του προτάθηκε η επιλογή της απλής παρακολούθησης, χωρίς άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Ο ίδιος, ωστόσο, αποφάσισε να προχωρήσει σε θεραπεία.

«Όταν ενημερώνομαι εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, επιλέγω να τον αντιμετωπίζω άμεσα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η στοχευμένη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
