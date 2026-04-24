Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα

Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τη Χεζμπολάχ να χαρακτηρίζει «ανούσια» την εκεχειρία με το Ισραήλ, παρά την πρόσφατη παράτασή της με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δήλωση αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επέκταση της κατάπαυσης πυρός κατά τρεις εβδομάδες, έπειτα από συνομιλίες στον Λευκός Οίκος με συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Αμφισβήτηση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ

Σε επίσημη τοποθέτησή του, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Αλί Φαγιάντ υποστήριξε ότι η εκεχειρία δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα, επικαλούμενος τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η εκεχειρία είναι ανούσια υπό το φως της ισραηλινής επιμονής σε εχθρικές ενέργειες», κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς, στοχευμένες επιθέσεις και καταστροφές σε χωριά και πόλεις.

Member of the Loyalty to the Resistance bloc in the Lebanese parliament, Ali Fayyad:

• "There is no meaning to a ceasefire as long as Israel continues its hostile acts, including assassinations, shelling, and gunfire."

Συνεχιζόμενες εχθροπραξίες παρά τη συμφωνία

Παρά το γεγονός ότι η κατάπαυση πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου και οδήγησε σε μερική αποκλιμάκωση, οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Αντίθετα, καταγράφονται συχνές ανταλλαγές πυρών στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε ζώνη που χαρακτηρίζει ως «ζώνη ασφαλείας».

Η αρχική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των κυβερνήσεων Λιβάνου και Ισραήλ επρόκειτο να λήξει την Κυριακή, ωστόσο η παρέμβαση των ΗΠΑ οδήγησε στην παράτασή της.

Περιφερειακές διαστάσεις της σύγκρουσης

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ κλιμακώθηκαν στις 2 Μαρτίου, όταν η λιβανική οργάνωση άνοιξε πυρ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, στο πλαίσιο της ευρύτερης περιφερειακής έντασης.

Αν και η εκεχειρία στον Λίβανο συμφωνήθηκε ξεχωριστά από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, το Ιράν είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε μια συνολική κατάπαυση πυρός.

«Δικαίωμα απάντησης» προειδοποιεί η οργάνωση

Η Χεζμπολάχ διαμηνύει ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε κάθε ισραηλινή ενέργεια. Όπως δήλωσε ο Αλί Φαγιάντ, «οποιαδήποτε ισραηλινή επιθετικότητα κατά λιβανικού στόχου δίνει στην αντίσταση το δικαίωμα να απαντήσει αναλόγως».

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα για τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην ήδη εύθραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

