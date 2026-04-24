Στενά του Ορμούζ: Νάρκες με μικρά σκάφη αναπτύσσει το Ιράν, ο Τραμπ να ζητά «καταστροφή»

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν να προχωρά σε επιπλέον ναρκοθέτηση της περιοχής, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τον ναυτικό αποκλεισμό και εξετάζουν νέα στρατιωτικά σενάρια, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Εντολή Τραμπ για άμεση δράση

Μετά την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σαφή εντολή μέσω της πλατφόρμας Truth Social προς το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει» κάθε ιρανικό σκάφος που επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης της Ουάσιγκτον και ενδεχομένως προαναγγέλλει πιο επιθετικές επιχειρησιακές κινήσεις στην περιοχή.

Παγκόσμια ενεργειακή ανησυχία

Η νέα ναρκοθέτηση αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην αγορά πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη χαρακτηρίσει τη διαταραχή που καταγράφεται ως τη σοβαρότερη στην ιστορία της αγοράς, ξεπερνώντας ακόμη και τις κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Σε συνθήκες ομαλότητας, περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η διέλευση πλοίων έχει καταρρεύσει σε μονοψήφια επίπεδα, από περισσότερα από 100 πλοία ημερησίως, καταδεικνύοντας το μέγεθος της διαταραχής.

Πάνω από 100 νάρκες και συνεχιζόμενη απειλή

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι ο στρατός των ΗΠΑ έχει εντοπίσει και παρακολουθεί στενά τη νέα επιχείρηση ναρκοθέτησης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον ακριβή αριθμό των ναρκών. Πριν από την τελευταία εξέλιξη, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για λιγότερες από 100 νάρκες στο αρχικό στάδιο της σύγκρουσης.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έχει καταστραφεί πάνω από το 90% των μεγάλων πλοίων ναρκοθέτησης και αποθηκών του Ιράν, θεωρείται ότι σημαντικά αποθέματα παραμένουν διαθέσιμα κατά μήκος των ακτών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση μικρών σκαφών τύπου Gashti, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερις νάρκες και να εξοπλιστούν με βαρέα όπλα, επιτρέποντας ευέλικτες και αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις.

Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ

Στο επιχειρησιακό πεδίο, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush έφτασε στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, αποτελώντας το τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που επιχειρεί στην ευρύτερη ζώνη.

Η παρουσία αυτή ενισχύει σημαντικά τον ναυτικό αποκλεισμό και διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσιγκτον, σε περίπτωση που η ένταση οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση. Σύμφωνα με τη CENTCOM, ήδη 33 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις εκκαθάρισης και αυξημένος κίνδυνος

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί υποβρύχια drones για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών, ενώ εκτιμάται ότι στην περιοχή επιχειρούν και εξειδικευμένα πλοία όπως τα USS Chief και USS Pioneer.

Οι επιχειρήσεις αυτές υποστηρίζονται πιθανώς από ελικόπτερα και αεροσκάφη επιτήρησης, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι ο Πορθμός παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο, λόγω της διαρκούς απειλής ιρανικών επιθέσεων.

«Τριπλάσια ένταση» στις επιχειρήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η αμερικανική επιχείρηση θα συνεχιστεί «σε τριπλάσια ένταση», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των ΗΠΑ να διατηρήσουν ισχυρή και ενεργή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στη ναυσιπλοΐα αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.

