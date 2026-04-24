ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν

Στην Ιερουσαλήμ εκτιμούν ότι η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να κληθεί σύντομα να λάβει αποφάσεις.

24 Απρ. 2026 16:47
Pelop News

Ολιγομελές υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης στο Ισραήλ, με τη συμμετοχή υπουργών και υψηλόβαθμων στελεχών της άμυνας, προκειμένου να εξεταστούν οι εξελίξεις στα μέτωπα του Λιβάνου και του Ιράν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διαμορφώνονται στην Ιερουσαλήμ, το περιθώριο για μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη φαίνεται να περιορίζεται, ενώ ενισχύεται η αίσθηση ότι οι δύο πλευρές μπορεί να οδηγηθούν ξανά σε στρατιωτική αντιπαράθεση.

Όπως μεταδίδει το ισραηλινό Channel 12, πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η τελική στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Στο Ισραήλ θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει ακόμη διπλωματική επαφή και ότι η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως αναφέρουν ανώτεροι αξιωματούχοι, «δεν υπάρχει συνομιλητής».

Σκληρότερη στάση από την Τεχεράνη

Παρά την αναμενόμενη άφιξη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, στην ισραηλινή πλευρά εκτιμούν ότι από την Τεχεράνη δεν υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το Ιράν εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του στα δύο βασικά ζητήματα που θέτει το Ισραήλ: την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από το έδαφός του και τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Πηγές στην Ιερουσαλήμ θεωρούν ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται πρόοδος που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συμφωνία.

Στο τραπέζι των εξελίξεων παραμένουν η ενίσχυση του οικονομικού και ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, είτε περιορισμένης είτε ευρύτερης.

Σενάρια για «σύντομη, αλλά επώδυνη» επιχείρηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ εκτιμά ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία ο Τραμπ θα πρέπει να λάβει οριστικές αποφάσεις για το Ιράν.

Τόσο το Τελ Αβίβ όσο και η Ουάσιγκτον φέρονται να εξετάζουν το σενάριο ενός γρήγορου στρατιωτικού πλήγματος, με στόχο να αποφευχθεί μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Η λογική πίσω από αυτό το σενάριο είναι μια επιχείρηση «σύντομη, αλλά επώδυνη», η οποία θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα χωρίς να οδηγήσει σε μακρά ανταλλαγή επιθέσεων.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για πιθανές ραγδαίες εξελίξεις τόσο στο μέτωπο του Ιράν όσο και σε εκείνο του Λιβάνου. Πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι μιλούν για ετοιμότητα σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, με φόντο την προσπάθεια αναδιαμόρφωσης των περιφερειακών ισορροπιών.

Οι στόχοι που εξετάζονται

Τα σχέδια που φέρονται να εξετάζουν Ισραήλ και ΗΠΑ προβλέπουν στρατιωτική επιχείρηση περιορισμένης διάρκειας κατά του Ιράν, ώστε να αποφευχθεί μια μακρόχρονη σύγκρουση.

Βασικός στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι να προκληθεί ένα «ισχυρό πλήγμα» σε κρίσιμες εθνικές και ενεργειακές υποδομές.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ φέρεται να έχει ήδη προσδιορίσει πιθανούς στόχους, εστιάζοντας στο σημείο όπου σταμάτησε η προηγούμενη επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ισραηλινή πλευρά δίνει έμφαση όχι μόνο στις στρατιωτικές επιπτώσεις, αλλά και στην πρόκληση σημαντικής οικονομικής ζημίας στο Ιράν.

