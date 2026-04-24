Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ δεν βασίζονται στην Ευρώπη για τα Στενά του Ορμούζ

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά περιφερειακά όρια και έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ, στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου επανέλαβε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει μπροστά της ένα «ανοιχτό παράθυρο» για να κάνει τις σωστές επιλογές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην Ευρώπη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν βασίζονται σε αυτήν για τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει επεκταθεί διεθνώς, ενώ ήδη έχουν κατασχεθεί δύο πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν, παρότι είχαν αποπλεύσει πριν τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης συμπεριφέρονται σαν τρομοκράτες και πειρατές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Hegseth: We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and get in a boat. This is much more their fight than ours pic.twitter.com/OPgCUOF4rJ — Acyn (@Acyn) April 24, 2026

Το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το Ιράν γνωρίζει πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για αποκλιμάκωση και διπλωματική λύση, αρκεί να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Όπως είπε, η βασική προϋπόθεση είναι η Τεχεράνη να εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης πυρηνικού όπλου με τρόπο ουσιαστικό και επαληθεύσιμο.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν λειτουργούν υπό πίεση χρόνου, επισημαίνοντας πως το Ιράν έχει μπροστά του μια «ιστορική ευκαιρία» για συμφωνία.

«Η μπάλα βρίσκεται στο δικό τους γήπεδο», δήλωσε.

🚨 JUST IN: Pete Hegseth tells the fake news to STOP rushing Trump, he’s got all the time in the world to get the best deal “Trump’s fortitude is unshakable. We have all the time in the world, we’re not anxious for a deal! A blockade as LONG as it takes.” pic.twitter.com/ijIA1S11Bd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 24, 2026

Αιχμές για την Ευρώπη και τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερα αυστηρός εμφανίστηκε ο Χέγκσεθ και για τον ρόλο της Ευρώπης. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στηρίζονται στους Ευρωπαίους, ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ από ό,τι οι ΗΠΑ.

«Αυτή η σύγκρουση αφορά πολύ περισσότερο εκείνους παρά εμάς και ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν τις κουβέντες και τις φανταχτερές διασκέψεις στην Ευρώπη και να μπουν σε ένα πλοίο», ανέφερε.

Αργότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον θα έβλεπε θετικά «μια σοβαρή ευρωπαϊκή προσπάθεια» για τη λήψη μέτρων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκές ενεργειακές δυνατότητες είναι εκείνες που διακυβεύονται περισσότερο.

Η επιχείρηση «Epic Fury»

Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε και στη στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury», υποστηρίζοντας ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει ήδη φέρει «καθοριστικά στρατιωτικά αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν θα καταφέρει τελικά να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός ενισχύεται καθημερινά με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Όπως πρόσθεσε, κάθε πλοίο που πληροί τα κριτήρια που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε πρόκειται για ιρανικό πλοίο είτε για πλοίο που κατευθύνεται προς ή από ιρανικά λιμάνια, υποχρεώνεται να αλλάξει πορεία.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, 34 πλοία έχουν ήδη αναστραφεί», κατέληξε.

