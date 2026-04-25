ΗΠΑ και Ιράν ξανά σε διπλωματικό παζάρι μέσω Πακιστάν – Οι όροι Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Η Ουάσιγκτον μιλά για νέο γύρο επαφών με ιρανική αντιπροσωπεία, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι οι θέσεις της θα μεταφερθούν μόνο μέσω διαμεσολάβησης.

25 Απρ. 2026 14:42
Νέος κύκλος διπλωματικών διεργασιών ανοίγει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με το Πακιστάν να αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται να διαφωνούν ακόμη και για τον χαρακτήρα των επαφών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση που θα μπορούσε, όπως είπε, να ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επανεκκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται, προς το παρόν, σαφής προοπτική συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ακόμη το περιεχόμενο της ιρανικής πρότασης, επαναλαμβάνοντας όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει την εγκατάλειψη του εμπλουτισμένου ουρανίου από την Τεχεράνη και την ελεύθερη διέλευση των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.

ΗΠΑ και Ιράν μέσω Πακιστάν

 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, Αμερικανοί απεσταλμένοι, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν σε επαφές με ιρανική αντιπροσωπεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης ανησυχία για το ποιος ασκεί πραγματικά την εξουσία στο Ιράν, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει εσωτερική αστάθεια στην ιρανική ηγεσία.

Όταν ρωτήθηκε με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ, απάντησε: «Δεν θέλω να το πω, αλλά μιλάμε με αυτούς που έχουν τώρα την εξουσία», χωρίς να κατονομάσει πρόσωπα.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, θα βρεθεί στο Ισλαμαμπάντ, προκειμένου να συζητήσει τρόπους επανεκκίνησης των συνομιλιών.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών πριν υπάρξει συμφωνία.

Ερωτηθείς πότε θα μπορούσε να σταματήσει ο αποκλεισμός, ο Τραμπ απάντησε: «Θα πρέπει να απαντήσω αργότερα, αφού δω τι θα προτείνουν».

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η Ουάσιγκτον κρατά ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, αλλά διατηρεί την πίεση προς την Τεχεράνη, συνδέοντας κάθε επόμενο βήμα με το περιεχόμενο της ιρανικής πρότασης.

Η Τεχεράνη αρνείται απευθείας συνάντηση

Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά τις δηλώσεις που προηγήθηκαν από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν σχεδιάζεται καμία συνάντηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι θέσεις του Ιράν θα μεταφερθούν στο Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Παρά την άρνηση απευθείας επαφών, αναμένεται να υπάρξουν συνομιλίες μέσω των πακιστανικών αρχών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις που προγραμματίζονται στο Ισλαμαμπάντ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταβούν εκ νέου στο Πακιστάν για δεύτερο γύρο επαφών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν ξανά στο Πακιστάν για συνομιλίες, άμεσες ή μέσω διαμεσολάβησης, με την ιρανική αντιπροσωπεία», ανέφερε.

Η ίδια εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι «παραγωγικές» και θα φέρουν πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνης. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η περιοδεία Αραγτσί και η νέα απάντηση της Τεχεράνης

 

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία για απευθείας επαφές με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Αμπάς Αραγτσί σκοπεύει να παρουσιάσει νέα απάντηση στην αμερικανική πρόταση για ειρήνη.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι ξεκινά περιοδεία σε Ισλαμαμπάντ, Μουσκάτ και Μόσχα, με στόχο τον συντονισμό με εταίρους και την ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Οι γείτονές μας είναι προτεραιότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

