Φρίκη στην Ουκρανία: Σοκ και δέος από σκελετωμένους και υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής των μαχών

Βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση εδώ και 8 μήνες, λόγω της τεράστιας έλλειψης σε τρόφιμα και σε πόσιμο νερό

24 Απρ. 2026 21:28
Pelop News

Μεγάλος είναι ο σάλος, που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία μια υπόθεση που αφορά στρατιώτες της 14ης Ταξιαρχίας του 2ου Μηχανοκίνητου Τάγματος που υπηρετούν στο μέτωπο του Χαρκόβου, στα σύνορα δηλαδή με την Ρωσία, λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες πολεμούν.

Ιράν: «Κίνηση» με νόημα, ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ

Μπορεί η πρώτη σκέψη όλων να πηγαίνει στους συνεχείς ρωσικούς βομβαρδισμούς και επιδρομές με drones, που αναγκάζουν τους στρατιώτες να επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες, όμως εν προκειμένω την ευθύνη έχει η… Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα ο ουκρανικός στρατός με την ελλιπή διοικητική μέριμνά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από κάποιες ημέρες η Ιβάνα Πομπερέζνιουκ, κόρη ενός πρώην στρατιώτη της συγκεκριμένης μονάδας του ουκρανικού στρατού, κατήγγειλε στα social media ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση εδώ και 8 μήνες, λόγω της τεράστιας έλλειψης σε τρόφιμα και σε πόσιμο νερό.

«Στρατιώτες σε θέσεις μάχης χωρίς φαγητό και νερό! Η διοίκηση δεν ανταποκρίνεται. Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα, πίνουν νερό βροχής. Υπάρχουν επίσης προβλήματα με την επικοινωνία», έγραψε η ίδια, ενώ πρόσθεσε ότι ο πατέρας της αποστρατεύτηκε για λόγους υγείας.

Ωστόσο, ο σύζυγός της που επικοινωνεί με τα αδέρφια του που υπηρετούν στην ίδια μονάδα, έστειλαν φωτογραφίες τους, αποκαλύπτοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σκελετωμένοι, υποσιτισμένοι, να πολεμούν υπό άθλιες συνθήκες.

Η σύζυγος ενός εκ των στρατιωτών, με όνομα Αναστασία Σιλτσούκ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες για να ζητήσει στην ουκρανική στρατιωτική διοίκηση να δώσει προσοχή στο ζήτημα αυτό και να φροντίσει τους Ουκρανούς μαχητές το συντομότερο δυνατόν.

«Εθελοντικά υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής. Ζητάμε από την ανώτερη διοίκηση να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση και να αποτρέψει επικίνδυνες ενέργειες!» είπε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απάντησε στις κατηγορίες και στις αναρτήσεις, λέγοντας πως ο διοικητής της 14ης Ταξιαρχίας του 2ου Τάγματος είχε αναλάβει ήδη τον έλεγχο του ζητήματος, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι αντικαταστάθηκε.

Σύμφωνα με τους συγγενείς των στρατιωτών, μετά τη δημοσιότητα της υπόθεσης, η κατάσταση στην μονάδα άλλαξε σημαντικά μέσα σε 24 ώρες, ενώ μαζί τους επικοινώνησαν αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:49 «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του», καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ
22:37 Εμανουέλ Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη»
22:30 Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»
22:23 Βγήκε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs της Euroleague
22:16 Ελλάδα: Το ταξίδι στον χρόνο με τις παλιές πόλεις, εκεί που η ιστορία συναντά τη ρομαντική ατμόσφαιρα
22:02 Αργεντινή: Το εφετείο επικύρωσε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κίρχνερ
21:55 Μοναχός εντοπίστηκε τραυματίας σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου
21:45 Παναθηναϊκός για τα play-offs: Sold-out σε λιγότερες από 6 ώρες τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια
21:36 Η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 36.000.000 ευρώ
21:28 Φρίκη στην Ουκρανία: Σοκ και δέος από σκελετωμένους και υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής των μαχών
21:18 Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Στο πρόγραμμα άλλα 37.000 νοικοκυριά
21:06 Πρεβολαράκη: Επιστρέφει στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος
21:00 Η BGS Alcohols επαναφέρει την παραγωγή αλκοόλης στην Πάτρα – Εμβληματική επένδυση 34 εκ. στη ΒΙΠΕ
20:58 Ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς, ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Ιράν: «Κίνηση» με νόημα, ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ
20:36 Ιωάννινα: 15χρονος πήγε σε σχολική εκδρομή με σουγιά 16 εκατοστών!
20:25 Καιρός: Χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νησιά, και λίγα σύννεφα στις υπόλοιπες περιοχές
20:14 Πάτρα: Νεκρός στο κελί του 46χρονος Έλληνας κρατούμενος
20:00 Παχυσαρκία: «Τα φάρμακα μπορούν να γίνουν φαρμάκι» – Η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου εξηγεί
19:54 Λασίθι: Χορεύοντας με τα Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί 51 δονήσεις μετά τα 5,7
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
