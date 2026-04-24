Ιράν: «Κίνηση» με νόημα, ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ
24 Απρ. 2026 20:46
Pelop News

Φαίνεται ότι αλλάζει το σκηνικό σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να στέλνει τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για τις πρώτες επαφές στο Ισλαμαμπάντ.

ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003

Αναλυτικά ο Τραμπ σχεδιάζει να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες ημέρες για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος είναι να συμμετάσχουν σε νέες συνομιλίες με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αναζήτηση συμφωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησαν στο CNN. Οι συνομιλίες αναμένεται να γίνουν στο Ισλαμαμπάντ και θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επιπλέον, η Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας στο Fox News, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές και επεσήμανε ότι το Ιράν, επικοινώνησε με τις ΗΠΑ και ζήτησε τετ-α-τετ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν θα λάβει μέρος ούτε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος θεωρείται βασικός επικεφαλής της ιρανικής πλευράς και αντίστοιχος συνομιλητής του Βανς.

Παρόλα αυτά, ο Βανς παραμένει σε ετοιμότητα να ταξιδέψει στο Πακιστάν, αν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες. Μέλη της ομάδας του θα βρίσκονται ήδη εκεί, συμμετέχοντας κανονικά στις διαπραγματεύσεις και παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ βρίσκονται εδώ και μήνες σε επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε μια πιθανή συμφωνία γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με στόχο να μειωθεί η ένταση και να υπάρξει μια πιο σταθερή σχέση στο μέλλον.

