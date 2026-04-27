Τραμπ: «Δεν είμαι βιαστής»- Λεπτό προς λεπτό η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει στην εκπομπή «60 Minutes» την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αρνείται κατηγορίες από το μανιφέστο του δράστη και επαινεί τη Μυστική Υπηρεσία.

27 Απρ. 2026 7:20
Pelop News

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε με λεπτομέρειες την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο 31χρονος δράστης Κόουλ Τόμας Άλεν διένυσε απόσταση περίπου 45 μέτρων με μεγάλη ταχύτητα, την οποία χαρακτήρισε «θολή εικόνα» όταν τη βλέπει κανείς σε βίντεο. Ο Τραμπ σημείωσε με ειρωνικό τόνο ότι «το NFL θα έπρεπε να τον προσλάβει» λόγω της ταχύτητάς του, ενώ τόνισε ότι ο δράστης είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, καθώς είχε γράψει μανιφέστο στο οποίο εμφανιζόταν ως «πιστός χριστιανός» που στη συνέχεια έγινε «αντιχριστιανός».

Ο Πρόεδρος εξήρε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, λέγοντας ότι οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «έβγαλαν αμέσως τα όπλα τους, στόχευσαν και εξουδετέρωσαν τον δράστη» με επαγγελματισμό. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η δική του στάση στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης μπορεί να επηρέασε την αντίδραση των πρακτόρων. «Ίσως έφταιγα λίγο εγώ. Ήθελα να δω τι συνέβαινε και δεν τους το έκανα εύκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αρχικά νόμιζε ότι επρόκειτο για συνηθισμένους θορύβους.

Κατά τη συνέντευξη, η δημοσιογράφος Νόρα Ο’Ντόνελ διάβασε αποσπάσματα από το μανιφέστο του δράστη, στα οποία αναφερόταν σε «παιδόφιλο, βιαστή και προδότη» χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ. Ο Πρόεδρος αντέδρασε έντονα: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Δεν είμαι παιδόφιλος», ενώ πρόσθεσε ότι «έχω πλήρως αθωωθεί» από σχετικές κατηγορίες. Αργότερα, σε νεότερη τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη δημοσιογράφο «ντροπή» για την ανάγνωση των αποσπασμάτων.

Ο Τραμπ περιέγραψε επίσης τη στιγμή που εκείνος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έπεσαν στο πάτωμα κατόπιν εντολής των πρακτόρων. Σε ερώτηση για το αν η Πρώτη Κυρία φοβήθηκε, απάντησε: «Ποιος δεν θα φοβόταν σε μια τέτοια κατάσταση;».

Τέλος, ο Πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία να επαναληφθεί το δείπνο μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και μεγαλύτερη περίμετρο προστασίας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα του Άλεν, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ