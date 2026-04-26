Πυροβολισμοί σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο – Συνελήφθη ένοπλος, απομακρύνθηκε ο Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

οβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από πράκτορες της Secret Service, ενώ ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε με ασφάλεια από την αίθουσα, μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και τα μέλη της κυβέρνησής του.

Πανικός στην αίθουσα – «Κάτω! Κάτω!» φώναζαν οι πράκτορες

⚡️🇺🇸 Footage of moment panic ensues at White House Correspondents Dinner. Donald Trump can be seen being evacuated. pic.twitter.com/ck1lrNbQ7i — War Monitor (@monitor11616) April 26, 2026

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Washington Hilton, παρουσία περίπου 2.500 καλεσμένων από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι και ακολούθησε πανικός. Πράκτορες ασφαλείας φώναζαν «Κάτω! Κάτω!», με τους παρευρισκόμενους να πέφτουν στο έδαφος ή να κρύβονται κάτω από τραπέζια. Μέσα σε δευτερόλεπτα, βαριά οπλισμένοι άνδρες της ασφάλειας εισέβαλαν στον χώρο και φυγάδευσαν τον πρόεδρο.

Η μουσική σταμάτησε απότομα, ενώ δυνάμεις ασφαλείας σημάδευαν προς την κατεύθυνση της εισόδου, απ’ όπου φέρεται να επιχείρησε να εισβάλει ο δράστης.

Τραμπ: «Εν δυνάμει δολοφόνος» – Αναφορά στην πολιτική βία

Λίγες ώρες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη «εν δυνάμει δολοφόνο» και «μοναχικό λύκο», επισημαίνοντας ότι η Δημοκρατία «δέχεται επανειλημμένα επιθέσεις τα τελευταία χρόνια».

Ο ίδιος τόνισε ότι το αξίωμα του προέδρου είναι «επικίνδυνο επάγγελμα», ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική βία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο: «Καμία χώρα δεν είναι απρόσβλητη».

Παράλληλα, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο πως «ποτέ δεν ξέρει κανείς».

BREAKING: President Trump has posted a video of what appears to be CCTV footage of the alleged gunman entering the White House correspondents’ dinner.@Stone_SkyNews has the latest live from Washington. Latest updates: https://t.co/MWpmYeUOr9 pic.twitter.com/eER77RMGBw — Sky News (@SkyNews) April 26, 2026

Το χρονικό – Πώς εξουδετερώθηκε ο δράστης

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένοπλος προσπάθησε να περάσει από σημείο ελέγχου ασφαλείας, φέροντας «πολυάριθμα όπλα», μεταξύ των οποίων πυροβόλο όπλο και μαχαίρια. Οι πράκτορες της Secret Service αντέδρασαν άμεσα, πυροβολώντας και εξουδετερώνοντάς τον πριν καταφέρει να εισέλθει στην κύρια αίθουσα.

Η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το κέντρο της Ουάσινγκτον.

Ποιος είναι ο δράστης – Στη Δικαιοσύνη τη Δευτέρα

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από την Καλιφόρνια, ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στόχευε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα με επικίνδυνο όπλο. Θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τη Δευτέρα.

PRESIDENT TRUMP: “Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco [Rubio] would have told me, maybe I wouldn’t have run. Maybe I would have said, ‘I’ll take a pass.'” “It’s a dangerous profession, but I don’t view it that way. Look, I’m here to do a job.” “I can’t… pic.twitter.com/q8gpqjcpBa — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Ιστορική σκιά – Το ίδιο σημείο είχε αιματοκυλιστεί το 1981

Το περιστατικό επαναφέρει μνήμες από το 1981, όταν ο τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματιστεί από πυρά έξω από το ίδιο ξενοδοχείο, σε απόπειρα δολοφονίας.

Η φετινή εκδήλωση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε για πρώτη φορά ως πρόεδρος, διακόπηκε οριστικά μετά το συμβάν, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα του δράστη.

