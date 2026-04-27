Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί στο Όστιν, αναφορές για πολλαπλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Όστιν του Τέξας μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου 2026 σε περιοχή της Ανατολικής πλευράς της πόλης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος, όπου παρέχουν βοήθεια σε τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, υπάρχουν πολλαπλοί τραυματίες, ενώ κυκλοφορούν και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα.

Η αστυνομία του Όστιν επιβεβαίωσε ότι ο δράστης διέφυγε από το σημείο και διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται προς το παρόν για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει ενεργή απειλή για το ευρύτερο κοινό.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της αστυνομίας και ασθενοφόρων στην περιοχή. Οι αναφορές για «large-scale shooting» (πυροβολισμούς μεγάλης κλίμακας) έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την επανάληψη περιστατικών ένοπλης βίας.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων ή την ταυτότητα του δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν επί τόπου για την παροχή ιατρικής βοήθειας και την ασφάλεια της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια επεισόδια ένοπλης βίας, αν και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές.

Η αστυνομία του Όστιν καλεί όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

