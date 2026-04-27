Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί στο Όστιν, αναφορές για πολλαπλούς τραυματίες

Αναφορές για τραυματίες μετά από περιστατικό πυροβολισμών στο Όστιν του Τέξας. Ο δράστης διέφυγε και η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

27 Απρ. 2026 8:33
Συναγερμός έχει σημάνει στο Όστιν του Τέξας μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου 2026 σε περιοχή της Ανατολικής πλευράς της πόλης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος, όπου παρέχουν βοήθεια σε τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, υπάρχουν πολλαπλοί τραυματίες, ενώ κυκλοφορούν και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα.

Η αστυνομία του Όστιν επιβεβαίωσε ότι ο δράστης διέφυγε από το σημείο και διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται προς το παρόν για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει ενεργή απειλή για το ευρύτερο κοινό.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της αστυνομίας και ασθενοφόρων στην περιοχή. Οι αναφορές για «large-scale shooting» (πυροβολισμούς μεγάλης κλίμακας) έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την επανάληψη περιστατικών ένοπλης βίας.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων ή την ταυτότητα του δράστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν επί τόπου για την παροχή ιατρικής βοήθειας και την ασφάλεια της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν συχνά τέτοια επεισόδια ένοπλης βίας, αν και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές.

Η αστυνομία του Όστιν καλεί όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Χρηματιστήριο: Κέρδη στο άνοιγμα και θετικό κλίμα από τις ευρωπαϊκές αγορές
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
