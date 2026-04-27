Ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό: 10 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μεγάλες ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο στην κεντρική περιοχή Πριμόρσκι.

27 Απρ. 2026 8:53
Pelop News

Δέκα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στην Οδησσό, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η επίθεση προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές, με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται στην κεντρική περιοχή Πριμόρσκι. Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λισάκ, επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, πολυκατοικίες, ένα ξενοδοχείο και άλλες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης υπέστησαν ζημιές. Οι περισσότεροι τραυματίες εντοπίστηκαν σε αυτή την περιοχή.

Ο Λισάκ χαρακτήρισε τη νύχτα «εξαιρετικά δύσκολη», αναφέροντας ότι πολυώροφα κτίρια και οχήματα δέχθηκαν επιθέσεις και σε δύο άλλες περιοχές της Οδησσού.

Η Οδησσός, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ουκρανίας για τις εξαγωγές, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των τραυματιών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου για την παροχή βοήθειας και την καταγραφή των ζημιών.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, με την Οδησσό να αποτελεί συχνό στόχο λόγω της στρατηγικής της σημασίας.

