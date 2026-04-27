Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο νέας διπλωματικής κίνησης της Τεχεράνης, καθώς το Ιράν φέρεται να υπέβαλε πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες για επανέναρξη της ναυσιπλοΐας και τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε επόμενο στάδιο.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των επαφών, η πρόταση διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, μετά το αδιέξοδο που έχει προκύψει στις διπλωματικές διεργασίες. Το Reuters μετέδωσε επίσης την πληροφορία, επικαλούμενο το δημοσίευμα του Axios.

Η κίνηση της Τεχεράνης επιχειρεί να παρακάμψει, τουλάχιστον προσωρινά, το πιο δύσκολο σημείο των συνομιλιών: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ειδικά το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου.

According to @Axios, Iran has given the US a new proposal for reaching a deal on the reopening of the Strait of Hormuz and lifting the naval blockade first, and postponing nuclear negotiations for a later stage. https://t.co/4oIkEaf0lH — Javier Blas (@JavierBlas) April 27, 2026

Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα ιρανική πρόταση επικεντρώνεται στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει είτε μακροχρόνια παράταση της εκεχειρίας είτε συμφωνία για οριστικό τερματισμό του πολέμου. Οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινούσαν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού πρώτα άνοιγε ξανά η ναυσιπλοΐα και αίρονταν οι περιορισμοί.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει την προσπάθεια της Τεχεράνης να μεταφέρει το βάρος των συνομιλιών από το πυρηνικό της πρόγραμμα στην άμεση ανάγκη αποκλιμάκωσης, σε μια στιγμή που η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Ωστόσο, για την Ουάσιγκτον, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τα διαπραγματευτικά περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ στις μελλοντικές συνομιλίες. Βασικοί στόχοι της αμερικανικής πλευράς παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η αναστολή του εμπλουτισμού.

Το δίλημμα της Ουάσιγκτον και η στάση Τραμπ

Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στο Situation Room με την ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Πηγή με γνώση των διεργασιών ανέφερε ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, καθώς και οι επιλογές που έχει πλέον μπροστά της η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ, πάντως, σε συνέντευξή του στο Fox News, άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η πίεση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Όταν έχεις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που ρέουν στο σύστημά σου και για οποιονδήποτε λόγο αυτή η ροή σταματήσει, επειδή δεν μπορείς να το διοχετεύσεις σε δεξαμενές ή πλοία, τότε το σύστημα εκρήγνυται από μέσα. Λένε ότι έχουν μόλις τρεις ημέρες πριν συμβεί αυτό», δήλωσε.

Το αδιέξοδο μετά τις επαφές στο Πακιστάν

Η κρίση στις συνομιλίες επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν, η οποία δεν οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στη συνέχεια ότι η στάση της Τεχεράνης τον οδήγησε στην ακύρωση της αποστολής.

«Δεν έχει νόημα να τους στείλουμε σε πτήση 18 ωρών υπό τις παρούσες συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν», ανέφερε.

Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε επαφές στη Μουσκάτ με αξιωματούχους του Ομάν, με βασικό θέμα τα Στενά του Ορμούζ, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο συνομιλιών.

Τη Δευτέρα έφτασε στη Μόσχα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας της Τεχεράνης.

Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην ιρανική ηγεσία

Στο παρασκήνιο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να παρουσίασε το σχέδιο παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τις επαφές του στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας για το εύρος των παραχωρήσεων που μπορούν να γίνουν απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μία δεκαετία και να απομακρύνει από τη χώρα τα αποθέματα εμπλουτισμένου υλικού.

Η νέα πρόταση, όπως μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, εστιάζει στην κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό αποκλεισμό, αφήνοντας το πυρηνικό ζήτημα για επόμενη φάση.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν προτίθεται να την εξετάσει ή να την αποδεχθεί ως βάση διαπραγμάτευσης.

«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πάνω χέρι και θα προχωρήσουν μόνο σε συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Αμερικανών πολιτών, χωρίς ποτέ να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς.

Εκπρόσωποι του πακιστανικού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

