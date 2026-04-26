Κανονικά θα γίνει η επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Η επίσκεψη του δεν επηρεάστηκε μετά από το περιστατικό με πυροβολισμούς σε δείπνο όπου παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

26 Απρ. 2026 21:39
Pelop News

Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι το τετραήμερο ταξίδι του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί, μετά από το περιστατικό με πυροβολισμούς σε δείπνο όπου παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Μετά από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ενεργώντας σύμφωνα με τις συμβουλές της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη των μεγαλειοτήτων τους θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των ανακτόρων.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους εκείνους που εργάστηκαν με γοργούς ρυθμούς για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει ως έχει, και ανυπομονούν για την έναρξη της επίσκεψης αύριο», πρόσθεσε.

Επιπλέον της επίσημης κρατικής επίσκεψης στον Λευκό Οίκο, ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να επισκεφθεί και το Καπιτώλιο την Τρίτη.

