Συνάντηση Τραμπ και Στάρμερ, τι είπαν για τα στενά του Ορμουζ

Ο Στάρμερ αναφέρθηκε «για την πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας,

Συνάντηση Τραμπ και Στάρμερ, τι είπαν για τα στενά του Ορμουζ
26 Απρ. 2026 21:19
Pelop News

Έχοντας ξεπεράσει το σοκ της ένοπλης επίθεσης πριν από λίγες ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον βρετανό Πρωθυπουργό Κιθ Στάρμερ και συζήτησαν  για την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κουβέντα για τα Στενά του Ορμούζ έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως».

Παράλληλα ο Στάρμερ αναφέρθηκε «για την πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

