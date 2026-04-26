Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο: «Ήθελα να χτυπήσω την κυβέρνηση» είπε ο δράστης

26 Απρ. 2026 10:56
Pelop News

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «μοναχικό και διαταραγμένο δράστη».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος. Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.


Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας λίγο μετά τις 8:30 μ.μ., την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Μετά το περιστατικό, ο Trump παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνι Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από έναν δίσκο που έπεσε και όχι από πυροβολισμούς.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού μέσα στην αίθουσα, με καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια καθώς ακούστηκαν επτά έως οκτώ πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης φαίνεται να βγήκε από έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος ασφαλείας.


Ο Τραμπ επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση και γενναία αντίδρασή τους, ενώ δήλωσε ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε κοντινή απόσταση, αλλά θα αναρρώσει πλήρως. Οι αρχές πρόκειται να ερευνήσουν σύντομα την κατοικία του υπόπτου στην Καλιφόρνια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του δράστη.

Ο δράστης είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στόχο αξιωματούχους του Τραμπ
Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD), στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ