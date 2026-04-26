Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο: «Ήθελα να χτυπήσω την κυβέρνηση» είπε ο δράστης

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «μοναχικό και διαταραγμένο δράστη».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργάζεται ως δάσκαλος. Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

The suspected shooter at the White House Correspondents' Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California.



Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας λίγο μετά τις 8:30 μ.μ., την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Μετά το περιστατικό, ο Trump παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνι Τραμπ. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από έναν δίσκο που έπεσε και όχι από πυροβολισμούς.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού μέσα στην αίθουσα, με καλεσμένους να κρύβονται κάτω από τραπέζια καθώς ακούστηκαν επτά έως οκτώ πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης φαίνεται να βγήκε από έναν πρόχειρο χώρο κοντά στην είσοδο, όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος ασφαλείας.

Service agents evacuated President Trump from his table at the White House Correspondents' Association dinner. Cabinet secretaries also left the ballroom, according to witnesses.



Ο Τραμπ επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την άμεση και γενναία αντίδρασή τους, ενώ δήλωσε ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε κοντινή απόσταση, αλλά θα αναρρώσει πλήρως. Οι αρχές πρόκειται να ερευνήσουν σύντομα την κατοικία του υπόπτου στην Καλιφόρνια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του δράστη.

Ο δράστης είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στόχο αξιωματούχους του Τραμπ

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD), στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

View from the ground as Trump senior staff and cabinet members evacuated tonight, including Kennedy, Blanche, Stephen and Katie Miller, and Pete Hegseth.

