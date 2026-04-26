Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο του Λευκού Οίκου – Τι δήλωσε στους αστυνομικούς

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο της Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, προκαλώντας πανικό και συναγερμό στις αμερικανικές αρχές.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον χαρακτηρίζει «μοναχικό και διαταραγμένο δράστη».

Ένοπλος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Άλεν εργαζόταν ως δάσκαλος και φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, κατευθυνόμενος προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, αποκάλυψε ότι ο δράστης ήταν βαριά οπλισμένος, έχοντας μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυροβολισμό, ωστόσο, χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε, δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Ήθελα να πυροβολήσω αξιωματούχους» – Τι είπε μετά τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο πηγές από τις αρχές, ο δράστης φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι στόχος του ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, χωρίς ενδείξεις για οργανωμένο δίκτυο ή ευρύτερη απειλή.

The suspected shooter at the White House Correspondents' Dinner incident has reportedly been identified as 31-year-old Cole Allen of Torrance, California.



Σκηνές πανικού και άμεση επέμβαση της Secret Service

Μάρτυρες περιγράφουν χαοτικές σκηνές μέσα στην αίθουσα, με καλεσμένους να πέφτουν στο πάτωμα και να κρύβονται κάτω από τραπέζια, καθώς ακούστηκαν επτά έως οκτώ πυροβολισμοί.

Πράκτορες της Secret Service αντέδρασαν άμεσα, απομακρύνοντας τον πρόεδρο από το τραπέζι του και εκκενώνοντας τον χώρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέλη της κυβέρνησης εγκατέλειψαν επίσης την αίθουσα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι αρχικά νόμιζε πως ο θόρυβος προερχόταν από πτώση αντικειμένου και όχι από πυροβολισμούς, πριν συνειδητοποιήσει την πραγματική φύση του περιστατικού.

Έρευνες για τα κίνητρα – Προβληματισμός για τα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές αναμένεται να ερευνήσουν την κατοικία του υπόπτου στην Καλιφόρνια, ενώ συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων για τα κίνητρα της επίθεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα όταν σε αυτές συμμετέχουν πολιτικοί ηγέτες και κορυφαίοι αξιωματούχοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την «άμεση και γενναία» αντίδρασή τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός των επόμενων 30 ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



