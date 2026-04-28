ΗΠΑ: Επιφυλακτικός ο Τραμπ απέναντι στην ειρηνευτική πρόταση του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια, αμφισβητώντας την ειλικρίνεια της πρότασης.

28 Απρ. 2026 9:32
Έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την πρόταση ειρήνης που υπέβαλε το Ιράν μέσω του Πακιστάν. Η πρόταση στοχεύει στον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, με την εμπλοκή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Wall Street Journal και New York Times, η Τεχεράνη προτείνει μια δέσμη μέτρων για την εκτόνωση της κρίσης, η οποία περιλαμβάνει:

  • Το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

  • Τη σύναψη συμφωνίας για την οριστική λήξη του πολέμου.

  • Την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, με την προϋπόθεση όμως ότι η ολοκλήρωσή τους δεν θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την παύση των εχθροπραξιών.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ακριβώς αυτό το τελευταίο σημείο φαίνεται να αποτελεί την κύρια αιτία της δυσαρέσκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η αποσύνδεση του πυρηνικού προγράμματος από τη συμφωνία ειρήνης υποσκάπτει τη στρατηγική των «κόκκινων γραμμών» που έχουν τεθεί.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέρριψε τη μεσολάβηση του Πακιστάν εξ ολοκλήρου, διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις για την καλή πίστη της ιρανικής πλευράς. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Ολίβια Γουέιλς, απέφυγε να εισέλθει σε λεπτομέρειες, δηλώνοντας λακωνικά: «Δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου. Η άλλη πλευρά γνωρίζει καλά τις κόκκινες γραμμές μας».

