Ανάντ Αμπάνι: Προσφέρει καταφύγιο στους 80 ιπποπόταμους του Εσκομπάρ

Η τύχη των διάσημων ιπποπόταμων του Εσκομπάρ παίρνει νέα τροπή, καθώς ο γιος του Ινδού μεγιστάνα ζητά να τους μεταφέρει σε ειδικό καταφύγιο στην Ινδία πριν εκτελεστεί η απόφαση θανάτωσής τους.

28 Απρ. 2026 16:15
Pelop News

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, προσφέρθηκε να διασώσει τους ιπποπόταμους της Κολομβίας, απογόνους των ζώων που είχε εισαγάγει στη χώρα ο Πάμπλο Εσκομπάρ, προκειμένου να αποτραπεί η ευθανασία τους.

Ο Ανάντ Αμπάνι γνωστοποίησε ότι υπέβαλε επίσημο αίτημα στην κυβέρνηση της Κολομβίας, ζητώντας να παγώσει η εκτέλεση της απόφασης για τη θανάτωση των ζώων, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση σε ποτάμια της χώρας.

Η πρόταση του Ανάντ Αμπάνι για τους ιπποπόταμους του Εσκομπάρ

Ο γιος του προέδρου του ομίλου Reliance Industries ζητά άδεια ώστε να μεταφερθούν με ασφαλή τρόπο οι 80 ιπποπόταμοι στον ζωολογικό κήπο Βαντάρα, στο δυτικό ινδικό κρατίδιο Γκουτζαράτ.

Η Βαντάρα αυτοχαρακτηρίζεται ως «ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διάσωσης, φροντίδας και διατήρησης άγριας ζωής στον κόσμο».

Σύμφωνα με την Κεντρική Αρχή Ζωολογικών Κήπων της Ινδίας, το κέντρο φιλοξενεί ήδη εκατοντάδες ζώα, μεταξύ των οποίων ελέφαντες, 50 αρκούδες, 160 τίγρεις, 200 λιοντάρια, 250 λεοπαρδάλεις και 900 κροκόδειλους.

Ωστόσο, ειδικοί στην προστασία της άγριας ζωής έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τη μαζική εισροή ζώων στον συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο, ιδιαίτερα για την εισαγωγή ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Πώς βρέθηκαν στην Κολομβία

Οι ιπποπόταμοι έχουν τη δική τους παράξενη ιστορία στην Κολομβία.

Τη δεκαετία του 1980, ο Πάμπλο Εσκομπάρ είχε φέρει ένα ζευγάρι ιπποπόταμων στον προσωπικό του ζωολογικό κήπο, στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της χώρας.

Μετά τον θάνατό του, το 1993, και την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, τα ζώα έμειναν χωρίς επίβλεψη και άρχισαν να αναπαράγονται.

Ορισμένοι από τους ιπποπόταμους έχουν προκαλέσει προβλήματα στον ποταμό Μαγδαλένα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Κολομβίας, ενώ έχουν καταγραφεί και επιθέσεις σε ψαράδες.

Το σχέδιο μεταφοράς στην Ινδία

Ο Ανάντ Αμπάνι αναφέρει ότι έχει καταθέσει αναλυτικό σχέδιο για να προσφέρει νέο χώρο φιλοξενίας στα ζώα.

Η πρότασή του περιλαμβάνει την αιχμαλώτιση και τη μεταφορά των ιπποπόταμων υπό την επίβλεψη κτηνιάτρων, καθώς και τη δημιουργία ενός ειδικά σχεδιασμένου, φυσικού βιότοπου για τα θηλαστικά.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Βαντάρα διαθέτει την εμπειρία, την υποδομή και την αποφασιστικότητα για να στηρίξει την προσπάθεια, πάντα υπό τους όρους που θα θέσει η Κολομβία.

«Αυτοί οι ιπποπόταμοι είναι όντα με ευαισθησία και αν έχουμε την ικανότητα να τα σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε», τόνισε ο Ανάντ Αμπάνι.

