Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Επιστολή συμπαράστασης στον Τραμπ μετά το περιστατικό ασφαλείας

Με λόγο αυστηρό αλλά ενωτικό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ και έστειλε καθαρό μήνυμα απέναντι στο μίσος, τον φανατισμό και την πολιτική βία.

28 Απρ. 2026 16:06
Επιστολή συμπαράστασης προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την Πρώτη Κυρία και όσους επηρεάστηκαν από την επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να απομακρύνεται χωρίς να τραυματιστεί και μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας να τραυματίζεται.

Στην επιστολή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει ευγνωμοσύνη που ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι καλά, ενώ κάνει ειδική αναφορά στον τραυματισμένο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό που Εσείς και η Πρώτη Κυρία είστε καλά και εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας για το μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος», αναφέρει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ζητώντας ταχεία και πλήρη ανάρρωση για τον τραυματία.

Βαρθολομαίος σε Τραμπ: Έκκληση κατά του μίσους και της βίας

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας χαρακτήρισε το περιστατικό σοβαρή υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ασφάλειας, ιδιαίτερα επειδή σημειώθηκε στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που συνδέεται με τη δημόσια ζωή, την επικοινωνία και τις ευθύνες της δημοκρατικής κοινωνίας.

«Μια τέτοια πράξη βίας, ειδικά στο πλαίσιο μίας εκδήλωσης αφιερωμένης στη δημόσια ζωή, την επικοινωνία και τις ευθύνες της δημοκρατικής κοινωνίας, αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ασφάλειας και της επείγουσας ανάγκης να απορριφθεί το μίσος, ο φανατισμός και κάθε μορφή επιθετικότητας», σημειώνει στην επιστολή του.

Παράλληλα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ζήτησε να ενισχυθούν όσοι είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των δημοσίων λειτουργών και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των υπηρεσιών ασφαλείας μετά το περιστατικό.

Μήνυμα αυτοσυγκράτησης και σεβασμού

Η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν περιορίζεται σε μια τυπική διπλωματική κίνηση. Μέσα από την επιστολή του, διατυπώνει ένα ευρύτερο ηθικό και πνευματικό μήνυμα απέναντι στη βία, τον διχασμό και τη ρητορική μίσους που επιβαρύνουν τον δημόσιο λόγο διεθνώς.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος καλεί σε «ανανεωμένη δέσμευση για αυτοσυγκράτηση, αμοιβαίο σεβασμό και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου», προβάλλοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και ενότητα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης.

Η τοποθέτησή του κινείται στη σταθερή γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέρ του διαλόγου, της ειρηνικής συνύπαρξης και της απόρριψης κάθε μορφής φανατισμού.

Οι διπλωματικές προεκτάσεις της επιστολής

Η επιστολή επιβεβαιώνει και τους ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την αμερικανική ηγεσία, σε μια περίοδο κατά την οποία ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας, προστασίας μειονοτήτων και διαθρησκειακού διαλόγου παραμένουν στην πρώτη γραμμή.

Τέτοιες παρεμβάσεις λειτουργούν και ως μορφή ήπιας ισχύος, ενισχύοντας το διεθνές ηθικό κύρος του Πατριαρχείου και προβάλλοντας έναν λόγο συμφιλίωσης πέρα από πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαναβεβαιώνει τις προσευχές του για την ηγεσία και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, ευχόμενος «δικαιοσύνη, αρμονία και ομόνοια».

