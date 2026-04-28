Γαλλία: Πέρασαν τις πρώτες δοκιμές τα drones που θα ενισχύσουν τις ελληνικές φρεγάτες
Τα Camcopter S-100 πέρασαν με επιτυχία το πρώτο κρίσιμο τεστ στη Γαλλία, φέρνοντας πιο κοντά την επιχειρησιακή τους ένταξη στις νέες ελληνικές φρεγάτες FDI.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες άμυνας και επέμβασης FDI, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας MER ET MARINE.
Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, η αυστριακή εταιρεία Schiebel έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ένταξη των συστημάτων της στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.
⚓️🚁🇬🇷 Premiers essais validés pour les drones @SchiebelGroup #Camcopter S-100 destinés aux #FDI grecques https://t.co/sYlwtjZqV0 pic.twitter.com/6TFLcHADsb
— Philippe Top-Action (@top_force) April 28, 2026
Camcopter S-100 για τις ελληνικές φρεγάτες FDI
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Schiebel ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων Camcopter S-100, τα οποία προορίζονται για τις φρεγάτες FDI που κατασκευάζει η γαλλική Naval Group για την Ελλάδα.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση.
Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις ελληνικές φρεγάτες FDI, που κατασκευάζονται από τη Naval Group στο Lorient της Γαλλίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία ένταξης των νέων συστημάτων στις μονάδες του ελληνικού στόλου, καθώς τα Camcopter S-100 προορίζονται να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των φρεγατών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News