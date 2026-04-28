Γαλλία: Πέρασαν τις πρώτες δοκιμές τα drones που θα ενισχύσουν τις ελληνικές φρεγάτες

Τα Camcopter S-100 πέρασαν με επιτυχία το πρώτο κρίσιμο τεστ στη Γαλλία, φέρνοντας πιο κοντά την επιχειρησιακή τους ένταξη στις νέες ελληνικές φρεγάτες FDI.

28 Απρ. 2026 16:28
Pelop News

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες άμυνας και επέμβασης FDI, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας MER ET MARINE.

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, η αυστριακή εταιρεία Schiebel έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ένταξη των συστημάτων της στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.

Camcopter S-100 για τις ελληνικές φρεγάτες FDI

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Schiebel ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων Camcopter S-100, τα οποία προορίζονται για τις φρεγάτες FDI που κατασκευάζει η γαλλική Naval Group για την Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις ελληνικές φρεγάτες FDI, που κατασκευάζονται από τη Naval Group στο Lorient της Γαλλίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία ένταξης των νέων συστημάτων στις μονάδες του ελληνικού στόλου, καθώς τα Camcopter S-100 προορίζονται να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των φρεγατών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
18:16 Ο Καναδάς για πρώτη φορά στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
18:15 Η διαιτητής-αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον 89χρονο
18:08 Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι
18:00 Ψηφιακή «παγίδα» για τη φοροδιαφυγή εκτόξευσε τα έσοδα στην Πάτρα – Ρεκόρ στη Δυτική Ελλάδα
17:59 Ινδία: Άνδρας μετέφερε τη νεκρή αδελφή του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε
17:59 Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»
17:54 Ο μετασχηματισμός του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του τοπικού συνεδρίου LIBECCIO
17:50 Ζευγολατιό: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, ΒΙΝΤΕΟ
17:50 ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για αγροτικό πετρέλαιο
17:43 Χρηματιστήριο: Κράτησε οριακά τις 2.200 μονάδες μέσα στο κύμα ρευστοποιήσεων
17:34 Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»
17:27 Εύβοια: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 17χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
17:22 Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις
17:15 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Θεσμική εκτροπή» η απόφαση για τις υποκλοπές – Κάλεσμα για εκλογές
17:14 Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Τραγωδία στη Μόσχα: Φωτιά σε εργοτάξιο με 7 νεκρούς και 13 τραυματίες
17:03 Τεχνητή νοημοσύνη και υγεία: Πόσο ασφαλές είναι να εμπιστευόμαστε ένα chatbot;
17:00 Η μεγάλη εικόνα γύρω από τα ενεργειακά: Η ευκαιρία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
