Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δοκιμές των drones Camcopter S-100 που προορίζονται για τις ελληνικές φρεγάτες άμυνας και επέμβασης FDI, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας MER ET MARINE.

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, η αυστριακή εταιρεία Schiebel έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ένταξη των συστημάτων της στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.

Camcopter S-100 για τις ελληνικές φρεγάτες FDI

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Schiebel ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές αποδοχής των δύο πρώτων συστημάτων Camcopter S-100, τα οποία προορίζονται για τις φρεγάτες FDI που κατασκευάζει η γαλλική Naval Group για την Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, τα συστήματα κρίθηκαν κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στις ελληνικές φρεγάτες FDI, που κατασκευάζονται από τη Naval Group στο Lorient της Γαλλίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία ένταξης των νέων συστημάτων στις μονάδες του ελληνικού στόλου, καθώς τα Camcopter S-100 προορίζονται να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των φρεγατών.

