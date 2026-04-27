Κούβα: Ο τουρισμός καταρρέει, με πτώση σχεδόν 50%

Το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, η νήσος της Καραϊβικής υποδέχθηκε 298.057 επισκέπτες, ήτοι 48% λιγότερους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικής και Πληροφοριών

Κούβα: Ο τουρισμός καταρρέει, με πτώση σχεδόν 50%
27 Απρ. 2026 20:23
Στην Κούβα η άφιξη τουριστών κατέγραψε πτώση σχεδόν 50% το πρώτο τρίμηνο του έτους, εξαιτίας των ενεργειακών περιορισμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και της αναστολής πολλών διεθνών αεροπορικών συνδέσεων.

Το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, η νήσος της Καραϊβικής υποδέχθηκε 298.057 επισκέπτες, ήτοι 48% λιγότερους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικής και Πληροφοριών της Κούβας.

Η πτώση αυτή ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια του οποίου μονάχα 35.561 τουρίστες αφίχθησαν στη νήσο, ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ο αριθμός των επισκεπτών από τον Καναδά, τη μεγαλύτερη πηγή ταξιδιωτών προς τη χώρα, κατέγραψε μια πτώση 54%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 37%, την ώρα που εκείνες των Κουβανών από το εξωτερικό, η πλειοψηφία των οποίων διαμένει στις ΗΠΑ, μειώθηκαν κατά σχεδόν 43%.

Ο τουρισμός, δεύτερη πηγή ξένου συναλλάγματος για τη χώρα, είχε ήδη αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μετά την πανδημία και την ενίσχυση των αμερικανικών κυρώσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021).

Το διάστημα μεταξύ 2019 και 2025, τα έσοδα του κλάδου μειώθηκαν κατά 70%, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε επίσημα στοιχεία.

Το 2025, πριν από την επιβολή από την Ουάσιγκτον των ενεργειακών κυρώσεων σε βάρος της νήσου, οι αφίξεις των τουριστών είχαν καταγράψει πτώση σχεδόν 18%.

Μετά την ανακοίνωση των ελλείψεων κηροζίνης στα αεροδρόμια της χώρας, πολλές καναδικές, ρωσικές και ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεών τους, χωρίς ακριβή ημερομηνία επανάληψής τους προς το παρόν.

Πέραν του τουρισμού, ο αμερικανικός ενεργειακός αποκλεισμός πλήττει και άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως την εκμετάλλευση νικελίου και καπνού.

H Ουάσιγκτον ασκεί επίσης πιέσεις στις χώρες που επωφελούνται από ιατρικές υπηρεσίες στην Κούβα, μια ακόμη σημαντική πηγή εσόδων για τη νήσο.

