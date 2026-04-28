Σε μια παρατεταμένη φάση έντασης, που θυμίζει Ψυχρό Πόλεμο, φαίνεται πως περνά η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με οικονομικές κυρώσεις, ναυτικούς αποκλεισμούς και διαρκείς συζητήσεις για πιθανές διαπραγματεύσεις.

Το αδιέξοδο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη δεν δείχνει να έχει άμεση έξοδο, γεγονός που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλών τιμών ενέργειας για μήνες, ενώ ο κίνδυνος στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εγκλωβιστούν σε μια «παγωμένη σύγκρουση»: χωρίς ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά και χωρίς συμφωνία.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ουάσινγκτον θα χρειαστεί να διατηρήσει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για μεγάλο διάστημα, με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά και τον αμερικανικό αποκλεισμό σε ισχύ.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, η κατάσταση αυτή θεωρείται πολιτικά και οικονομικά επιβαρυντική για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το δίλημμα Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Σύμφωνα με συμβούλους του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται διχασμένος ανάμεσα σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις και στη συνέχιση της στρατηγικής της «μέγιστης πίεσης» μέσω κυρώσεων, με στόχο να οδηγήσει το Ιράν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι οι βόμβες», φέρεται να είπε πρόσφατα σε σύμβουλό του, σύμφωνα με το Axios.

Οι ίδιοι κύκλοι τον περιγράφουν ως «απογοητευμένο αλλά ρεαλιστή», που δεν επιθυμεί τη χρήση βίας, αλλά δεν εμφανίζεται και διατεθειμένος να υποχωρήσει.

Πιέσεις για πιο σκληρή γραμμή

Μέρος των συμβούλων του εισηγείται τη διατήρηση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων, πριν εξεταστεί εκ νέου μια στρατιωτική επιλογή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι «η πίεση στο Ιράν είναι ήδη τεράστια, αλλά μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δέχεται εισηγήσεις και από πιο σκληρές φωνές εκτός κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών είναι ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος τον καλεί να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση ώστε να σπάσει το αδιέξοδο.

«Κύριε Πρόεδρε, μείνετε σταθερός στις θέσεις σας για το καλό της χώρας και του κόσμου. Το πρόβλημα είναι το ιρανικό καθεστώς και η συμπεριφορά του, όχι εσείς», έγραψε τη Δευτέρα ο Γκράχαμ στο X, καλώντας τον Τραμπ να απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης.

Η πρόταση της Τεχεράνης και η στάση της Ουάσινγκτον

Το Ιράν πρότεινε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ζητώντας ως αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Ωστόσο, συμφωνία δεν υπήρξε.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν δείχνει διατεθειμένος να αποδεχθεί την πρόταση, καθώς θεωρεί ότι μεταθέτει το βασικό ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ υπογράμμισε ότι οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ παραμένουν σαφείς.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το μεσημέρι της Τρίτης, στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την εξέταση της ιρανικής πρότασης, ο Τραμπ έγραψε ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επειδή βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης».

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “κατάσταση κατάρρευσης”. Θέλουν να “ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ” το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους, πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα Στενά του Ορμούζ και η πίεση στην ενέργεια

Η κρίση κλιμακώθηκε όταν το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ και επέβαλε τέλη διέλευσης σε δεξαμενόπλοια, προκαλώντας την αντίδραση των ΗΠΑ με ναυτικό αποκλεισμό.

Το αμερικανικό ναυτικό αναγκάζει ιρανικά πλοία να επιστρέφουν στα λιμάνια τους, ενώ έχει προχωρήσει και σε κατασχέσεις φορτίων πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να αρθεί αν δεν υπάρξει συμφωνία που να απαντά στις αμερικανικές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η συνεχιζόμενη ένταση ασκεί ισχυρές πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, με τις τιμές να παραμένουν υψηλές και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός.

Ήδη, την Τρίτη καταγράφηκε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη που συνδέεται με την κατάσταση στην αγορά ενέργειας, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



