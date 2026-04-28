Ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε για τη μακρινή «βασιλική» καταγωγή του, λίγες ώρες πριν υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε την Τρίτη 28 Απριλίου στο Truth Social δημοσίευμα που αναφερόταν σε γενεαλογική σύνδεση ανάμεσα στον ίδιο και τον βασιλιά Κάρολο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο άνδρες φέρονται να μοιράζονται κοινό πρόγονο, τον John Stuart, 3ο κόμη του Lennox, ο οποίος ήταν δισέγγονος του βασιλιά Ιακώβου Β΄ της Σκωτίας.

Σχολιάζοντας την αναφορά, ο Τραμπ έγραψε με χιουμοριστική διάθεση ότι πάντα ήθελε να ζήσει στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ και πως θα το συζητούσε με τον βασιλιά και τη βασίλισσα. «Ουάου, αυτό είναι ωραίο. Πάντα ήθελα να ζήσω στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ», ανέφερε στην ανάρτησή του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

President Donald Trump and the First Lady welcomes King Charles III and Queen Camilla to the White House. #donaldtrump pic.twitter.com/RgzeyU9RRq — Think Verse (@Thinkverse2) April 28, 2026

Η επίσκεψη Καρόλου και Καμίλα στον Λευκό Οίκο

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποιούν επίσκεψη στις ΗΠΑ, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, ομιλία στο Κογκρέσο και επίσημο δείπνο. Η επίσκεψη έχει στόχο να αναδείξει τους δεσμούς Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η διπλωματική σχέση των δύο χωρών παραμένει στο προσκήνιο.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με επίσημη υποδοχή στη Νότια Στοά του Λευκού Οίκου στις 10:35 π.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, πριν από την τελετή προβλεπόταν εμφάνιση στρατιωτικού σώματος τυμπανιστών και σαλπιγκτών, με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες συνολικά, ενώ στην άφιξη συμμετείχαν η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη, οι Πεζοναύτες και άλλα στρατιωτικά σώματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν το βασιλικό ζεύγος με το τραγούδι «Jubilant Fanfare», πριν από την έναρξη των κλειστών συναντήσεων στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου.

Δώρα, Οβάλ Γραφείο και ξεχωριστό πρόγραμμα για Καμίλα και Μελάνια

Στις 11:10 π.μ., ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η πρώτη κυρία και το βασιλικό ζεύγος επρόκειτο να ανταλλάξουν δώρα κεκλεισμένων των θυρών στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου. Ακολούθως, στις 11:40 π.μ., ο Τραμπ και ο Κάρολος είχαν προγραμματισμένη διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, επίσης χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Την ίδια ώρα, η Μελάνια Τραμπ και η βασίλισσα Καμίλα θα συναντούσαν μαθητές στους κήπους του Λευκού Οίκου, σε εκπαιδευτική δράση με θέμα την ιστορία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ομιλία στο Κογκρέσο και επίσημο δείπνο

Το απόγευμα, ο βασιλιάς Κάρολος αναμενόταν να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο με προορισμό το Καπιτώλιο, όπου ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει στις 3 μ.μ. σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η ομιλία του αποτελεί σπάνια εμφάνιση Βρετανού μονάρχη ενώπιον του Κογκρέσου, την πρώτη μετά την ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 1991.

Ο Κάρολος και η Καμίλα επρόκειτο να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο στις 7 μ.μ. για ξενάγηση και παρουσίαση εγγράφων στην προεδρική κατοικία. Το επίσημο δείπνο προς τιμήν τους είχε προγραμματιστεί για τις 8:05 μ.μ. στην Ανατολική Αίθουσα, με τους καλεσμένους να φτάνουν νωρίτερα.

Η επίσκεψη, πέρα από το τελετουργικό της σκέλος, λειτουργεί και ως υπενθύμιση της ιστορικής σχέσης Ουάσιγκτον και Λονδίνου. Το χιουμοριστικό σχόλιο του Τραμπ για το Μπάκιγχαμ πρόσθεσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο σε μια ημέρα με έντονο διπλωματικό και συμβολικό βάρος.

