Ινδία: Άνδρας μετέφερε τη νεκρή αδελφή του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε

Το σοκαριστικό περιστατικό ανέδειξε με τον πιο ακραίο τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στην αγροτική Ινδία για την έκδοση βασικών πιστοποιητικών.

28 Απρ. 2026 17:59
Pelop News

Σοκ προκαλεί υπόθεση στην Ινδία, όπου άνδρας που ζει σε αγροτική περιοχή φέρεται να ξέθαψε τα λείψανα της αδελφής του και να τα μετέφερε σε υποκατάστημα τράπεζας, προκειμένου να αποδείξει ότι η γυναίκα είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με την Overseas Bank, ο άνδρας αδυνατούσε να εξασφαλίσει πιστοποιητικό θανάτου της αδελφής του και επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει σε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό της.

Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα, στην ανατολική Ινδία, επισκέφθηκε τη Δευτέρα υποκατάστημα τράπεζας, ζητώντας να πάρει τα χρήματα που υπήρχαν στον λογαριασμό της νεκρής αδελφής του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ποσό ανερχόταν σε 20.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 180 ευρώ.

Ζητούσαν πιστοποιητικό θανάτου

Στην τράπεζα, όμως, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει ανάληψη από τρίτο πρόσωπο χωρίς τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Ο Μούντα φέρεται να εξοργίστηκε, καθώς δεν διέθετε πιστοποιητικό θανάτου. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο υποκατάστημα μαζί με τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Πλάνα που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα φέρονται να τον δείχνουν να μεταφέρει στον ώμο του κάτι που μοιάζει με πτώμα, εν μέρει τυλιγμένο σε πλαστικό σάκο.

Η αντίδραση της τράπεζας

Η τράπεζα ανέφερε ότι το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, κάνοντας λόγο για «αλγεινή κατάσταση».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το συμβάν οφείλεται στην «έλλειψη ενσυναίσθησης» και στην άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η Overseas Bank σημείωσε ότι το αίτημά του θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, μόλις προσκομίσει το πιστοποιητικό θανάτου της αδελφής του.

Το πρόβλημα με τα πιστοποιητικά στην αγροτική Ινδία

Στην Ινδία, οι δηλώσεις γέννησης και θανάτου είναι υποχρεωτικές. Ωστόσο, η έκδοση των σχετικών εγγράφων δεν είναι πάντα εύκολη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Ως αποτέλεσμα, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να αποκτήσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια σε βασικές διαδικασίες, όπως η πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή η διεκπεραίωση οικονομικών υποθέσεων μετά τον θάνατο συγγενικού προσώπου.

Η υπόθεση του Τζίτου Μούντα, όσο ακραία και σοκαριστική κι αν είναι, φωτίζει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών στην Ινδία όταν χρειάζονται επίσημα έγγραφα για να ολοκληρώσουν ακόμη και απλές διοικητικές διαδικασίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ