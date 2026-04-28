Συναγερμός για τον 4χρονο που δέχτηκε επίθεση από σκύλο και τον 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα

Ώρες αγωνίας για τα δύο αγοράκια, τον 4χρονο που δέχθηκε επίθεση από σκύλο στα Χανιά αλλά και για τον 5χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Αναλυτικά, ο 4χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον δρομολογείται η μεταφορά του για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπως είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, στο creta24.gr. Το μικρό παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και άλλα σημεία του σώματός του, καθώς δέχθηκε άγρια επίθεση από οικόσιτο σκύλο στο Βατόλακκο Χανίων. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται.

Παράλληλα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, μεταφέρθηκε και το 5χρονο αγόρι από την Ολλανδία, που τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πτώση σε πισίνα ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Το μικρό παιδί, μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο o διοικητής του νοσοκομείου Κώστας Δανδουλάκης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά και νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Ο 5χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον πνευμονοθώρακα. Και σε αυτή την περίπτωση, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

