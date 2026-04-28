Σάλος, μαζική διαρροή δεδομένων με θύματα Νεϊμάρ και Ινφαντίνο!

28 Απρ. 2026 19:31
Αντιμέτωπο με ένα τεράστιο σκάνδαλο κυβερνοασφάλειας βρίσκεται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς μια μαζική διαρροή δεδομένων φαίνεται να έχει εκθέσει περισσότερα από 150.000 διαβατήρια παικτών, προπονητών και στελεχών.

Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ

Είναι μία υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς αγγίζει κορυφαία ονόματα και οργανισμούς του αθλήματος, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα σοβαρά κενά στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Μάλιστα σύμφωνα με το γαλλικό «Foot Mercato», ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να επηρεάζονται βρίσκονται αστέρες όπως ο Νεϊμάρ, ο Χέουνγκ-μιν Σον και ο Κανγκ-ιν Λι, αλλά και υψηλόβαθμοι παράγοντες όπως ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Η έκταση της διαρροής ενισχύει την αίσθηση πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Η επίθεση φαίνεται να στοχεύει το οικοσύστημα της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC), αλλά και συλλόγους υψηλού προφίλ, όπως η Αλ Νασρ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χάκερ είχαν πρόσβαση σε κρίσιμες βάσεις δεδομένων και εσωτερικά συστήματα.
Διαρροή-μαμούθ με ευαίσθητα δεδομένα

Το μέγεθος της διαρροής είναι πρωτοφανές, καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο βασικά στοιχεία, αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες, πλήρη ονόματα, αριθμούς ταυτοτήτων, email, συμβόλαια, διοικητικά έγγραφα και – σε ορισμένες περιπτώσεις – ακόμη και τραπεζικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο κινδύνου.

Η ύπαρξη τέτοιων δεδομένων δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για πιθανές απάτες, υποκλοπές ταυτότητας, οικονομικές εκμεταλλεύσεις και παραβιάσεις συμβολαίων, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα υψηλού προφίλ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
FIFA και AFC στο επίκεντρο

Η ανάλυση των αρχείων αποκαλύπτει οργανωμένη δομή, με κατηγοριοποίηση ανά χώρα και ρόλο, κάτι που δείχνει βαθιά και στοχευμένη πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα.

Η υπόθεση φαίνεται να αγγίζει τόσο την AFC όσο και τη FIFA, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών του αθλήματος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση λειτουργεί ως «καμπανάκι» για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το οποίο καλείται πλέον να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην κυβερνοασφάλεια, καθώς η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες απειλές που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:10 Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!
20:58 Άγκυρα: Γιατί βρίσκεται σε…πανικό μετά τις επαφές Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη
20:45 Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού. Τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος
20:38 Γεωργιάδης: «Διασκεδάζω πολύ με τους κομμουνιστές. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μίρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια»
20:29 Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου
20:11 Ινδία: Άνδρας ξέθαψε την αδελφή του και μετέφερε τη σορό της σε τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι νεκρή!
20:04 Πέθανε ο πιλότος Βασίλης Βασιλαράς, γιος του πρώην παίκτη του Διαγόρα και της Ρόδου, Γιώργου Βασιλαρά
19:51 Πάτρα: Το βίντεο από τη σύλληψη του 89χρονου «πιστολέρο» και η ατάκα του: «Θα με δείτε στις ειδήσεις»
19:37 Πώς σχεδίαζε ο 89χρονος την επίθεση, τι είπε στην Πάτρα στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν
19:31 Σάλος, μαζική διαρροή δεδομένων με θύματα Νεϊμάρ και Ινφαντίνο!
19:20 Μαθητές Λυκείου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Χερσόνησος: Αγοράκι 5 χρονών υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μπήκε στο χειρουργείο
19:00 Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνει αποφάσεις
18:57 ΗΑΕ εκτός OPEC: Τι σημαίνει η αποχώρηση για τις τιμές του πετρελαίου
18:51 Παρίσι: Χιλιάδες μέλισσες έκαναν φωλιά σε σέλα ποδηλάτου ΒΙΝΤΕΟ
18:49 Νεκρός άνδρας σε στάβλο στη Μεσσηνία
18:43 Live: Ο Τραμπ υποδέχεται τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο
18:42 Στον Peloponnisos FM οι ηθοποιοί της παράστασης «Ποια Ελένη;»-Ξεχάστε οτι ξέρατε για τον Τρωικό πόλεμο
18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
