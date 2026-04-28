Σάλος, μαζική διαρροή δεδομένων με θύματα Νεϊμάρ και Ινφαντίνο!

Αντιμέτωπο με ένα τεράστιο σκάνδαλο κυβερνοασφάλειας βρίσκεται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς μια μαζική διαρροή δεδομένων φαίνεται να έχει εκθέσει περισσότερα από 150.000 διαβατήρια παικτών, προπονητών και στελεχών.

Είναι μία υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς αγγίζει κορυφαία ονόματα και οργανισμούς του αθλήματος, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα σοβαρά κενά στην προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Μάλιστα σύμφωνα με το γαλλικό «Foot Mercato», ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να επηρεάζονται βρίσκονται αστέρες όπως ο Νεϊμάρ, ο Χέουνγκ-μιν Σον και ο Κανγκ-ιν Λι, αλλά και υψηλόβαθμοι παράγοντες όπως ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Η έκταση της διαρροής ενισχύει την αίσθηση πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Η επίθεση φαίνεται να στοχεύει το οικοσύστημα της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC), αλλά και συλλόγους υψηλού προφίλ, όπως η Αλ Νασρ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χάκερ είχαν πρόσβαση σε κρίσιμες βάσεις δεδομένων και εσωτερικά συστήματα.

Διαρροή-μαμούθ με ευαίσθητα δεδομένα

Το μέγεθος της διαρροής είναι πρωτοφανές, καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο βασικά στοιχεία, αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες, πλήρη ονόματα, αριθμούς ταυτοτήτων, email, συμβόλαια, διοικητικά έγγραφα και – σε ορισμένες περιπτώσεις – ακόμη και τραπεζικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο κινδύνου.

Η ύπαρξη τέτοιων δεδομένων δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για πιθανές απάτες, υποκλοπές ταυτότητας, οικονομικές εκμεταλλεύσεις και παραβιάσεις συμβολαίων, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα υψηλού προφίλ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

FIFA και AFC στο επίκεντρο

Η ανάλυση των αρχείων αποκαλύπτει οργανωμένη δομή, με κατηγοριοποίηση ανά χώρα και ρόλο, κάτι που δείχνει βαθιά και στοχευμένη πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα.

Η υπόθεση φαίνεται να αγγίζει τόσο την AFC όσο και τη FIFA, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών του αθλήματος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση λειτουργεί ως «καμπανάκι» για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το οποίο καλείται πλέον να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην κυβερνοασφάλεια, καθώς η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες απειλές που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

🔴 𝗨𝗡𝗘 𝗙𝗨𝗜𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗘 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘́𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗥𝗘́𝗩𝗘́𝗟𝗘́ 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗗𝗘 𝟭𝟱𝟬 𝟬𝟬𝟬 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗘𝗧 𝗗’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥𝗦 ! 🤯 Gianni Infantino, Neymar et Heung-min Son sont notamment concernés. Des contrats, des… pic.twitter.com/NRQMjoZvYA — Vibes Foot (@VibesFoot) April 28, 2026

