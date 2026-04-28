Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΟΦΗ έφτασε δίκαια στην κατάκτηση του Κυπέλλου και όλη η Κρήτη ακόμη πανηγυρίζει. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός με το βίντεο των δεκάδων μαθητών να τραγουδούν όλοι μαζί τον ύμνο της ομάδας τους αντί για προσευχή!

Ελαμψε η Φαίη Μακρή στο Βαλκανικό πρωτάθλημα Kendo

Είχε δίκιο ο Μιχάλης Μπούσης, όταν δήλωσε ότι το σημαντικότερο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου είναι ότι «τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο και θα λένε ότι είναι κυπελλούχοι».

Στο 1ο δημοτικό σχολείο Γαζίου, οι μικροί μαθητές το επιβεβαίωσαν.

Το πρωί χθες (27/04/2026) και ενώ συγκεντρώθηκαν για την προσευχή, από τα μεγάφωνα ακούστηκε ο ύμνος του ΟΦΗ.

Το βίντεο των δεκάδων μαθητών να τραγουδούν όλοι μαζί τον ύμνο της ομάδας τους προκαλεί συγκίνηση για την νέα γενιά ομιλιτών, στην καρδιά των οποίων ο ΟΦΗ είναι πρώτος.

Πρωτεργάτριες της πανηγυρικής στιγμής οι δασκάλες του σχολείου, που ήθελαν να δουν τα δουν τα πλατιά χαμόγελα των μικρών μαθητών τους.

Και αν ο ιδιοκτήτης της Κρητικής ΠΑΕ εμφανίστηκε συγκινημένος μόνο στη σκέψη, φανταζόμαστε το παραπάνω βίντεο θα τον γεμίσει χαρά.

Δείτε όσα είχε δηλώσει ο Μιχάλης Μπούσης

