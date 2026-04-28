Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα

Με μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων συνεχίζει ο Δήμος Πατρέων τις δράσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά. Η συναυλία της 1ης Μαΐου φέρνει στο προσκήνιο το αποτύπωμα των εργατικών αγώνων, μέσα από τραγούδια, ήχους και αναφορές που συνδέουν το χθες με το σήμερα.

28 Απρ. 2026 12:28
Pelop News

Συνεχίζονται και φέτος στην Πάτρα οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος για την Εργατική Πρωτομαγιά, με επίκεντρο μια μουσική συνάντηση στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 12.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο «Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι», μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη, το νόημα και τη διαρκή επικαιρότητα των εργατικών αγώνων.

Η φετινή διοργάνωση συνδέεται με τη συμπλήρωση 140 χρόνων από την πρώτη μεγάλη απεργία της εργατικής τάξης στο Σικάγο, το 1886, όταν το αίτημα για το οκτάωρο μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Ο Δήμος Πατρέων επιχειρεί, μέσα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, να αναδείξει ότι τα μηνύματα εκείνης της εξέγερσης εξακολουθούν να έχουν ειδικό βάρος και στη σημερινή εποχή.

Το πρόγραμμα της συναυλίας κινείται πάνω στον άξονα της εργασίας, της συλλογικής διεκδίκησης και της κοινωνικής μνήμης. Περιλαμβάνει εργατικά τραγούδια και μουσικές αναφορές που ξεκινούν από το έργο σημαντικών Ελλήνων συνθετών και φτάνουν έως σύγχρονους τραγουδοποιούς, ενώ παράλληλα θα ακουστούν ελληνικά και ξένα ροκ κομμάτια, μουσική δωματίου και συμφωνικά έργα σε διασκευασμένη μορφή.

Η εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την ιστορία των εργατικών αγώνων, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να συνομιλήσει με το σημερινό διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολεμικές συγκρούσεις, κοινωνικές πιέσεις και διαρκή αβεβαιότητα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η συναυλία θέλει να υπογραμμίσει ότι η τέχνη δεν μπορεί να στέκεται αδιάφορη απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω της, αλλά έχει χρέος να θυμίζει, να εκφράζει και να ενώνει.

Στη σκηνή θα βρεθεί η Μαριάννα Μεσσαλά, η οποία θα ερμηνεύσει το πρόγραμμα, δίνοντας τον κεντρικό τόνο της παράστασης. Μαζί της θα είναι ο Φώτης Κουτρουμπάνος στα πλήκτρα, ο Παναγιώτης Κυριαζής στα κρουστά και ο Χρήστος Τσαρούχης στην κιθάρα.

Η συναυλία στα Υψηλά Αλώνια έρχεται να δώσει στην Εργατική Πρωτομαγιά στην Πάτρα έναν έντονα καλλιτεχνικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα, συνδέοντας τη μουσική με τη μνήμη, την κοινωνική αναφορά και τη διαρκή ανάγκη για συλλογική έκφραση στον δημόσιο χώρο.

