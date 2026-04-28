Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ

Με μια βραδιά αφιερωμένη στη μελωδική τροπικότητα και τον τροπικό αυτοσχεδιασμό συνεχίστηκε στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο…». Πρωταγωνιστής της εκδήλωσης ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης, που παρουσίασε μια μουσική διαδρομή με έμφαση στην έκφραση και τη δημιουργία.

28 Απρ. 2026 12:47
Pelop News

Στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου οι εκδηλώσεις της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο…», με κεντρικό πρόσωπο τον Ευγένιο Βούλγαρη και μια παρουσίαση αφιερωμένη στη «Μελωδική τροπικότητα».

Ο καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, με την πολυοργανική του ιδιότητα, ανέπτυξε στο πρώτο μέρος της βραδιάς τη μελωδική τροπικότητα ως έναν τρόπο μουσικής έκφρασης που συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και την επικοινωνία. Η προσέγγιση αυτή ανέδειξε τη δυνατότητα της μουσικής να λειτουργεί όχι μόνο ως τεχνική δομή, αλλά και ως ζωντανό πεδίο προσωπικής και συλλογικής έκφρασης.

Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στον «τροπικό αυτοσχεδιασμό», μέσα από μια παρουσίαση που στηρίχθηκε στο ποίημα «Χρέος» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Η επιλογή του συγκεκριμένου ποιητικού έργου έδωσε στη μουσική ανάπτυξη έναν πιο στοχαστικό και εσωτερικό χαρακτήρα, συνδέοντας τον ήχο με τον λόγο και την αυτοσχεδιαστική ελευθερία με τη δύναμη της ποίησης.

Η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο…» συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, με την εκδήλωση «Το παιχνίδι των πέντε κύκλων». Στη σκηνή θα βρεθούν ο Σ. Δελλαπόρτας στο κλαρινέτο, ο Θ. Κουμεντέρης στην κιθάρα και ο Γ. Νοταράς στα τύμπανα.

Με τη συνέχιση αυτών των δράσεων, το Δημοτικό Ωδείο Πατρών επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό έναν σταθερό δίαυλο επαφής με το κοινό της πόλης, δίνοντας χώρο σε μουσικές αναζητήσεις, πειραματισμούς και παρουσιάσεις που ξεφεύγουν από τα στενά όρια μιας τυπικής συναυλιακής εμπειρίας.

