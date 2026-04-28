Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ

Στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης» συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου οι εκδηλώσεις της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο…», με κεντρικό πρόσωπο τον Ευγένιο Βούλγαρη και μια παρουσίαση αφιερωμένη στη «Μελωδική τροπικότητα».

Ο καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, με την πολυοργανική του ιδιότητα, ανέπτυξε στο πρώτο μέρος της βραδιάς τη μελωδική τροπικότητα ως έναν τρόπο μουσικής έκφρασης που συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και την επικοινωνία. Η προσέγγιση αυτή ανέδειξε τη δυνατότητα της μουσικής να λειτουργεί όχι μόνο ως τεχνική δομή, αλλά και ως ζωντανό πεδίο προσωπικής και συλλογικής έκφρασης.

Στο δεύτερο μέρος, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στον «τροπικό αυτοσχεδιασμό», μέσα από μια παρουσίαση που στηρίχθηκε στο ποίημα «Χρέος» του Νικηφόρου Βρεττάκου. Η επιλογή του συγκεκριμένου ποιητικού έργου έδωσε στη μουσική ανάπτυξη έναν πιο στοχαστικό και εσωτερικό χαρακτήρα, συνδέοντας τον ήχο με τον λόγο και την αυτοσχεδιαστική ελευθερία με τη δύναμη της ποίησης.

Η ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο…» συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, με την εκδήλωση «Το παιχνίδι των πέντε κύκλων». Στη σκηνή θα βρεθούν ο Σ. Δελλαπόρτας στο κλαρινέτο, ο Θ. Κουμεντέρης στην κιθάρα και ο Γ. Νοταράς στα τύμπανα.

Με τη συνέχιση αυτών των δράσεων, το Δημοτικό Ωδείο Πατρών επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό έναν σταθερό δίαυλο επαφής με το κοινό της πόλης, δίνοντας χώρο σε μουσικές αναζητήσεις, πειραματισμούς και παρουσιάσεις που ξεφεύγουν από τα στενά όρια μιας τυπικής συναυλιακής εμπειρίας.

