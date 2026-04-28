Πολλά μαζεμένα τα περίεργα για τον 89χρονο: Είχε αφήσει φυσίγγια σε εισαγγελέα, πήρε άδεια οπλοφορίας στα 81 του!

Συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες πληροφορίες για τον 89χρονο που σκόρπισε τον τρόμο και τραυμάτισε πέντε άτομα όταν άνοιξε πυρ με την καραμπίνα του, το πρωί σήμερα (27/04/2026) στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Πάτρα: Το βίντεο από τη σύλληψη του 89χρονου «πιστολέρο» και η ατάκα του: «Θα με δείτε στις ειδήσεις»

Συγκεκριμένα, το 2018, σε ηλικία 81 ετών, είχε πάρει άδεια οπλοφορίας από την ΕΛΑΣ κατόπιν εξέτασης από ιδιώτη ψυχίατρο και την ίδια χρονιά, είχε πάει στα δικαστήρια της Λουκάρεως και τσακώθηκε με υπάλληλο με την εισαγγελέα να καλεί την αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τον Νοέμβριο του 2018, ο ηλικιωμένος είχε αφήσει φυσίγγια στο γραφείο εισαγγελέως. Κατά τις ίδιες πηγές, από το δημόσιο ψυχιατρείο είχαν ζητήσει να γίνει εγκλεισμός. Στη συνέχεια, ανακλήθηκε η άδεια οπλοφορίας που είχε βγει στο όνομα του δράστη και του αφαιρέθηκε ο οπλισμός. Μάλιστα, ο 89χρονος κατά την σύλληψή του στην Πάτρα, λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στην Αθήνα, είχε στην κατοχή του ένα 38άρι περίστροφο από το οποίο είχε ξύσει τον αριθμό πλαισίου.





Eίχε σχεδιάσει τους πυροβολισμούς, άφησε επιστολή

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τις δύο επιθέσεις που πραγματοποίησε. Μάλιστα, μετά την επίθεση στο Εφετείο στη Λουκάρεως άφησε ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.

Η αγανάκτηση για το γεγονός ότι είχε απορριφθεί η αίτησή του για σύνταξη με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης για τις ημέρες εργασίας του στην Ελλάδα, οδήγησε σύμφωνα με την ανιψιά του τον υπερήλικα ρακοσυλλέκτη να ανοίξει πυρ τραυματίζοντας πέντε άτομα το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



