Πάτρα: Το βίντεο από τη σύλληψη του 89χρονου «πιστολέρο» και η ατάκα του: «Θα με δείτε στις ειδήσεις»

Στην Πάτρα συνελήφθη ο 89χρονος που τον πρωί είχε σπείρει τον τρόμο στην Αθήνα, ανοίγοντας πυρ με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Εφετείο Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα. Μάλιστα ηλικιωμένος εντοπίστηκε ύστερα από ανθρωποκυνηγητό που κράτησε περίπου έξι ώρες, σε ξενοδοχείο κοντά στα ΚΤΕΛ Αχαΐας, όπου είχε φτάσει με ταξί από την Αθήνα.

Πώς σχεδίαζε ο 89χρονος την επίθεση, τι είπε στην Πάτρα στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Αρχικά ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο ζητώντας δωμάτιο, όμως δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Οι υπάλληλοι τον κάλεσαν να καθίσει για λίγο στον χώρο υποδοχής, όπου φάνηκε ιδιαίτερα ήρεμος και χαμογελαστός. Ακολούθως σύμφωνα με πληροφορίες τον αναγνώρισαν και ειδοποιήθηκε αμέσως την αστυνομία. Όμως έως ότου να φτάσουν οι αστυνομικοί, ο ηλικιωμένος αποκοιμήθηκε στην καρέκλα της ρεσεψιόν. Έτσι λίγα λεπτά αργότερα, άνδρες της Ασφάλειας Πατρών τον περικύκλωσαν και τον συνέλαβαν χωρίς την παραμικρή αντίσταση.

Μάλιστα μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά τη σύλληψή του φάνηκε ψύχραιμος, επαναλαμβάνοντας με χαμόγελο τη φράση «Θα με δείτε στις ειδήσεις». Πάντως στην καμπαρντίνα του βρέθηκε κρυμμένο ένα περίστροφο τύπου 38άρι, γεμάτο με σφαίρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν υπήρχε πρόθεση να το χρησιμοποιήσει εκ νέου.

Θυμίζουμε βέβαια ότι οι αρχές είχαν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο την Αθήνα και την Καλαμάτα, όπου είναι ο τόπος καταγωγής του. Έτσι η κινητοποίηση επεκτάθηκε και στα ΚΤΕΛ και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, υπό τον φόβο ότι θα επιχειρούσε διαφυγή. Όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο συλληφθείς φέρεται να κατευθυνόταν προς την Ιταλία, προσπαθώντας να επιβιβαστεί σε πλοίο από την Πάτρα.

Από την πλευρά τους οι Αρχές συγκεντρώνουν πλέον όλα τα δεδομένα σχετικά με τα αίτια που τον οδήγησαν στις ένοπλες επιθέσεις. Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έναν άνδρα που, αν και νηφάλιος και ήρεμος, παρουσίαζε εμφανή σημάδια ψυχικής αποσταθεροποίησης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες ότι ήταν ρακοσυλλέκτης φαίνεται πως δεν επιβεβαιώνονται.

