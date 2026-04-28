Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις

Μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό οι δικαιούχοι, μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Η αρχική προθεσμία, έπειτα και από προηγούμενη παράταση, επρόκειτο να λήξει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Ωστόσο, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν πολλοί ενδιαφερόμενοι κατά την προσπάθεια υποβολής της αίτησης, δόθηκε νέα παράταση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να μείνουν εκτός δικαιούχοι εξαιτίας τεχνικών σφαλμάτων.

Το πρόβλημα προκάλεσε έντονη ταλαιπωρία, καθώς αρκετοί χρήστες επιχειρούσαν καθημερινά να καταθέσουν την αίτησή τους, χωρίς όμως να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η εικόνα που δημιουργήθηκε θύμισε, σύμφωνα με το αρχικό σχόλιο, αντίστοιχες περιόδους μεγάλης ψηφιακής συμφόρησης, όπως εκείνες του fuel pass.

Κοινωνικός τουρισμός: Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του gov.gr, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τον κοινωνικό τουρισμό.

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους που θέλουν να εξασφαλίσουν ολιγοήμερες διακοπές με μειωμένο κόστος, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθούν σημαντικά οικονομικά.

Η νέα προθεσμία λήγει την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 23:59.

