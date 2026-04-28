Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις

Μετά τα τεχνικά προβλήματα που μπλόκαραν πολλούς δικαιούχους, ο κοινωνικός τουρισμός παίρνει νέα παράταση μέχρι την τελευταία στιγμή της Τετάρτης.

28 Απρ. 2026 17:22
Pelop News

Μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό οι δικαιούχοι, μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Η αρχική προθεσμία, έπειτα και από προηγούμενη παράταση, επρόκειτο να λήξει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Ωστόσο, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισαν πολλοί ενδιαφερόμενοι κατά την προσπάθεια υποβολής της αίτησης, δόθηκε νέα παράταση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να μείνουν εκτός δικαιούχοι εξαιτίας τεχνικών σφαλμάτων.

Το πρόβλημα προκάλεσε έντονη ταλαιπωρία, καθώς αρκετοί χρήστες επιχειρούσαν καθημερινά να καταθέσουν την αίτησή τους, χωρίς όμως να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η εικόνα που δημιουργήθηκε θύμισε, σύμφωνα με το αρχικό σχόλιο, αντίστοιχες περιόδους μεγάλης ψηφιακής συμφόρησης, όπως εκείνες του fuel pass.

Κοινωνικός τουρισμός: Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του gov.gr, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τον κοινωνικό τουρισμό.

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους που θέλουν να εξασφαλίσουν ολιγοήμερες διακοπές με μειωμένο κόστος, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθούν σημαντικά οικονομικά.

Η νέα προθεσμία λήγει την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 23:59.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Live: Ο Τραμπ υποδέχεται τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο
18:42 Στον Peloponnisos FM οι ηθοποιοί της παράστασης «Ποια Ελένη;»-Ξεχάστε οτι ξέρατε για τον Τρωικό πόλεμο
18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
18:16 Ο Καναδάς για πρώτη φορά στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
18:15 Η διαιτητής-αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον 89χρονο
18:08 Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι
18:00 Ψηφιακή «παγίδα» για τη φοροδιαφυγή εκτόξευσε τα έσοδα στην Πάτρα – Ρεκόρ στη Δυτική Ελλάδα
17:59 Ινδία: Άνδρας μετέφερε τη νεκρή αδελφή του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε
17:59 Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»
17:54 Ο μετασχηματισμός του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του τοπικού συνεδρίου LIBECCIO
17:50 Ζευγολατιό: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, ΒΙΝΤΕΟ
17:50 ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για αγροτικό πετρέλαιο
17:43 Χρηματιστήριο: Κράτησε οριακά τις 2.200 μονάδες μέσα στο κύμα ρευστοποιήσεων
17:34 Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»
17:27 Εύβοια: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 17χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
17:22 Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις
17:15 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Θεσμική εκτροπή» η απόφαση για τις υποκλοπές – Κάλεσμα για εκλογές
17:14 Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Τραγωδία στη Μόσχα: Φωτιά σε εργοτάξιο με 7 νεκρούς και 13 τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
