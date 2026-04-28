Στην πρώτη φετινή καταβολή αποζημιώσεων κτηνοτρόφων για ζώα που θανατώθηκαν λόγω ζωονόσων προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πληρωμή αφορά κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας.

— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (@MinagricPress) April 28, 2026

Συνολικά καταβλήθηκαν 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους, με τα ποσά να αποδίδονται απευθείας από το ΥΠΑΑΤ, βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι αρμόδιες Περιφέρειες.

Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων ανά Περιφέρεια

Η κατανομή των αποζημιώσεων έχει ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 3.961.430,00 ευρώ

Βόρειο Αιγαίο: 726.038,00 ευρώ

Ήπειρος: 468.152,90 ευρώ

Θεσσαλία: 8.061.654,60 ευρώ

Ιόνια Νησιά: 18.100,00 ευρώ

Κεντρική Μακεδονία: 9.291.862,75 ευρώ

Πελοπόννησος: 14.590,40 ευρώ

Στερεά Ελλάδα: 215.766,00 ευρώ

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων κατευθύνθηκε σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, οι οποίες συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από 17 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει σε αντίστοιχες πληρωμές στις αρχές Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Απριλίου είχαν ήδη καταβληθεί 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με τη διαχείριση των ζωονόσων.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός δύο εργάσιμων ημερών.

