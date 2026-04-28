Στο «μικροσκόπιο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσω myDATA

Η ΑΑΔΕ ξεκινά σαρωτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και αποκλίσεις στο myDATA. Δείτε ποιες ποινές προβλέπονται και πώς λειτουργούν οι διασταυρώσεις.

Στο «μικροσκόπιο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσω myDATA
28 Απρ. 2026 7:40
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έναν ευρύ μηχανισμό διασταυρώσεων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στο πεδίο του ΦΠΑ. Στο επίκεντρο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που, αν και διατηρούν ενεργή οικονομική δραστηριότητα, υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Το βασικό εργαλείο της ΑΑΔΕ για το φορολογικό έτος 2025 είναι η σύγκριση των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA με τις οριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις, η φορολογική διοίκηση θα προχωρά σε:

  • Επανεκτίμηση εσόδων και εξόδων.

  • Ενεργοποίηση πλήρους επιτόπιου ή απομακρυσμένου ελέγχου.

  • Επιβολή πρόσθετων φόρων και των προβλεπόμενων προστίμων.

Η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών διασταυρώσεων έχει ήδη αποτυπωθεί στα στοιχεία των προηγούμενων ετών. Ενδεικτικά, το 2024 εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις με σοβαρές ασυμφωνίες στα στοιχεία τρίτου τριμήνου, με αποτέλεσμα τη διορθωτική υποβολή δηλώσεων που αποκάλυψαν φορολογητέα ύλη ύψους 10 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το 2023, η συμμόρφωση 553 επιχειρήσεων οδήγησε στον εντοπισμό εκροών που ξεπέρασαν τα 17 εκατ. ευρώ.

«Κλειδωμένες» δηλώσεις

Η πλήρης διασύνδεση των δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά βιβλία καθιστά πλέον τις δηλώσεις ΦΠΑ ουσιαστικά «κλειδωμένες», περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια χειραγώγησης των στοιχείων. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ δίνει έμφαση στην εξάρθρωση κυκλωμάτων «εξαφανισμένων εμπόρων». Το 2025 ολοκληρώθηκαν 159 έρευνες για οργανωμένη απάτη, με την παραβατικότητα να αγγίζει το 80% και να οδηγεί σε απενεργοποιήσεις ΑΦΜ και ανάκτηση διαφυγόντων εσόδων.

Επιτάχυνση επιστροφών

Στον αντίποδα των ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά στην περαιτέρω αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ. Στόχος για το 2026 είναι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων να διεκπεραιώνεται άμεσα, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του 2025, όπου η πλειονότητα των επιστροφών ολοκληρώθηκε εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ