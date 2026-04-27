Κλειδώνει νωρίτερα το «Σπίτι μου 2», μέχρι πότε οι αιτήσεις

Νωρίτερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», καθώς σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έως τις 2 Ιουνίου τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάσουν τον συνολικό αριθμό των δανείων που έχουν κατατεθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ώστε να αποτυπωθεί οριστικά η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και να προχωρήσει η τελική αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρακτικά δηλαδή, από 3 Ιουνίου οι τράπεζες δεν θα δέχονται αιτήσεις για δάνεια για το «Σπίτι μου ΙΙ».

Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θίγονται οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις έως τις 2 Ιουνίου.

Όπως ανέφεραν, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια μέχρι σήμερα, συνολικού ύψους περίπου 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ποσό χρηματοδότησης 120,15 χιλ. ευρώ, ενώ η μέχρι τώρα απορρόφηση φτάνει στο 84,1% του προϋπολογισμού. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα υπάρξει νέο αντίστοιχο σχήμα στήριξης και από ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορούσε να καλυφθεί, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

