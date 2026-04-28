«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να κάνει λόγο για δυναμικό ξεκίνημα και υπαρκτή κοινωνική ανάγκη που ζητά άμεσες λύσεις.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
28 Απρ. 2026 14:56
Με μεγάλη επισκεψιμότητα άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσα στην πρώτη ημέρα λειτουργίας της καταγράφηκαν 13.500 επισκέψεις στο ntantades.gov.gr. Το στοιχείο αυτό, όπως επισημαίνει το υπουργείο, αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για μια οργανωμένη λύση φροντίδας βρεφών και νηπίων και δείχνει ότι το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των οικογενειών.

Η πλατφόρμα άνοιξε για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό Μητρώο, στο πλαίσιο της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση κωδικών TaxisNet, και η αίτηση θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και υποστήριξη και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210 7000360.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας έδειξε με σαφή τρόπο πως το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή και πιεστική ανάγκη της κοινωνίας. Όπως τόνισε, οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποτελούν μια πολιτική που στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια, διευκολύνει τους γονείς στην καθημερινότητά τους και δημιουργεί ένα ασφαλές, οργανωμένο και ευέλικτο πλαίσιο φροντίδας για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Δίνει τη δυνατότητα εγγραφής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αρκεί να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να αναλαμβάνει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια και την αξιοπιστία του προγράμματος. Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτούνται, μεταξύ άλλων, λευκό ποινικό μητρώο, τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Για όσους δεν διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό, προβλέπεται δωρεάν εκπαίδευση μέσω ΕΚΑΒ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ για όσους δεν έχουν σχετικό τίτλο σπουδών προβλέπεται και τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, η οικονομική ενίσχυση φτάνει τα 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, είναι φοιτητές ή εγγεγραμμένοι άνεργοι, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ τον μήνα. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου.

