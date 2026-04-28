Πάτρα: Προφυλακίστηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών, ελεύθερος με όρους ο γιος του

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή σήμερα (28.04.2026) ο απόστρατος αστυνομικός, οοποίος συνελήφθη στην Πάτρα στις 25 Απριλίου, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Πάτρα: Υπηρετούσε στην Κρατική Ασφάλεια ο 68χρονος που πιάστηκε για εμπορία ναρκωτικών

Όμως ο γιος του απόστρατου αστυνομικού, που επίσης συνελήφθη με την ίδια κατηγορία (διακίνηση ναρκωτικών), αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να γίνει η δίκη.

Βέβαια τόσο ο πατέρας, όσο και ο γιος αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- βαρύτατες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Θυμίζουμε ότι μετά από μήνες διακριτικής παρακολούθησης και αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιτυχημένη επιχείρηση στις 25 Απριλίου και τελικά συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Μάλιστα κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν τότε τα εξής:

– 2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης

– 2 ζυγαριές ακριβείας

– 1 πιστόλι (παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου), το οποίο έφερε γεμιστήρα με 3 φυσίγγια

– 1 θήκη όπλου με επιπλέον 3 φυσίγγια

– 1 πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ και 1 αναδιπλούμενος σουγιάς

– Το χρηματικό ποσό των 2.230 ευρώ

– Κινητά τηλέφωνα.

