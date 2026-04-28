Πάτρα: Προφυλακίστηκε απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών, ελεύθερος με όρους ο γιος του

Αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- βαρύτατες κατηγορίες. Συγκεκριμένα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων

28 Απρ. 2026 22:19
Pelop News

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή σήμερα (28.04.2026) ο απόστρατος αστυνομικός, οοποίος συνελήφθη στην Πάτρα στις 25 Απριλίου, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Όμως ο γιος του απόστρατου αστυνομικού, που επίσης συνελήφθη με την ίδια κατηγορία (διακίνηση ναρκωτικών), αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να γίνει η δίκη.

Βέβαια τόσο ο πατέρας, όσο και ο γιος αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- βαρύτατες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Θυμίζουμε ότι μετά από μήνες διακριτικής παρακολούθησης και αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιτυχημένη επιχείρηση στις 25 Απριλίου και τελικά συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Μάλιστα κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν τότε τα εξής:

– 2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης

– 2 ζυγαριές ακριβείας

– 1 πιστόλι (παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου), το οποίο έφερε γεμιστήρα με 3 φυσίγγια

– 1 θήκη όπλου με επιπλέον 3 φυσίγγια
– 1 πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ και 1 αναδιπλούμενος σουγιάς

– Το χρηματικό ποσό των 2.230 ευρώ

– Κινητά τηλέφωνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ