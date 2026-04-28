Πάτρα: Υπηρετούσε στην Κρατική Ασφάλεια ο 68χρονος που πιάστηκε για εμπορία ναρκωτικών

Με σκωπτικό τρόπο αντιμετωπίζουν στην Ασφάλεια Πάτρας τον 68χρονο αστυνομικό και τον 22χρονο γιο του, που συνελήφθησαν για εμπορία ναρκωτικών και πρόκειται σήμερα να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή.

Η εν λόγω διπλή σύλληψη αποτελεί «απάντηση» στην αιτίαση ότι το αιματηρό επεισόδιο που είχε γίνει προ τριών εβδομάδων στο Σούλι, οφειλόταν «στα μάτια μίας γυναίκας».

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο Σούλι, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος ελεύθερος

«ΠΟΙΟ ΦΛΕΡΤ;»

Πηγές, λοιπόν, της Ασφάλειας σχολίαζαν σκωπτικά: «Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί αυτή η δικαιολογία, από την ώρα που ο 22χρονος είχε συμμετάσχει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο Σούλι και όχι διότι άναψαν τα αίματα για το φλερτ σε μία γυναίκα…».

Ο 22χρονος είναι φίλος με τον συνομήλικό του, ο οποίος είχε τραυματιστεί στη συμπλοκή από σφαίρες που έφυγαν από το όπλο ενός 32χρονου, ο οποίος, ως γνωστόν, «πήρε πάνω του» τον πυροβολισμό.

Πρόκειται για εγκληματικές παρέες που έχουν πάρει τον στραβό δρόμο και βρίσκονται εσχάτως σε μία «μάχη» που αφορά την αναδιάταξη των σφαιρών επιρροής στον χώρο των ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα – Πυροβολισμοί στο Νέο Σούλι: Η ΕΛΑΣ καλείται να βρει ποιος πάτησε τη σκανδάλη

ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ

Το λυπηρό είναι ότι ο συλληφθείς 22χρονος είχε κατά τα φαινόμενα … «μέντορα» του τον 68χρονο πατέρα του, πρώην αστυνομικό, στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός υπηρετούσε πριν από 20 χρόνια στην Κρατική Ασφάλεια της Πάτρας. Με την συγκεκριμένη ιδιότητα είχε την ευχέρεια να κινείται σε χώρους, όπου «ανθούσε» η παρανομία, (π.χ. λέσχες), όπου έκανε ανάλογες γνωριμίες, τις οποίες «αξιοποίησε» μετά τη συνταξιοδότησή του.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ

«Είχαμε πληροφορίες για την έκνομη δράση του από το καλοκαίρι του 2025 και μας παίδεψε μέχρι να εντοπίσουμε ότι κατέχει χασίς και το εμπορεύεται γιατί ήταν πολύ προσεκτικός», τονίζει στην «Π» ανώτερος αξιωματικός της Ασφάλειας. Και πράγματι, τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ξεγλιστρήσει, γιατί σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ δεν είχαν βρεθεί ναρκωτικά, παρά μόνο σφαίρες στην κατοχή του.

Πριν από τρεις ημέρες, ωστόσο, σχεδιάστηκε καλά το «ντου» διότι υπήρχε πληροφορία ότι είχε φτάσει «φρέσκο «πράγμα» προς πώληση, από την Αθήνα. Ο 68χρονος συνελήφθη αφού προηγήθηκε πάλη με άνδρες της Ασφάλειας. Λίγο αργότερα, σε νέα έρευνα στα Ζαρουχλέικα συνελήφθη και ο 22χρονος γιος του. Συνολικά εντοπίστηκαν 2 κιλά και 320 γραμμάρια χασίς, καθώς και ζυγαριές ακριβείας.

ΝΟΤΙΑ ΠΑΤΡΑ

Πατέρας και γιος είχαν ως «προνομιακό» πεδίο δράσης ολόκληρη τη νότια Πάτρα. Εδειχναν δε, με διάφορους τρόπους ότι δεν ήθελαν στην δική τους περιοχή να μπλέκονται στα πόδια τους άλλοι διακινητές ναρκωτικών.

Οι Διωκτικές Αρχές, μετά από πολύμηνες έρευνες κατέληξαν σε ασφαλές συμπέρασμα όσον αφορά το «πελατολόγιο» του πρώην αστυνομικού και του γιου του.

Πρόκειται, κυρίως, για 17χρονους και 18χρονους εφήβους, που ηλικιακά είναι κοντά με τον 22χρονο δράστη, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέγγιζε τα παιδιά και τα έπειθε ν’ ακολουθήσουν τον σκοτεινό δρόμο των ναρκωτικών.

