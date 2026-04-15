Πάτρα – Πυροβολισμοί στο Νέο Σούλι: Η ΕΛΑΣ καλείται να βρει ποιος πάτησε τη σκανδάλη

Οι ανακριτικές αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν αν κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου κρατούσαν όπλα δύο άτομα ή μόνο ο 32χρονος καταζητούμενος Αλβανός, διότι από αυτή τη «λεπτομέρεια» θα κριθεί η ποινική μεταχείριση.

15 Απρ. 2026 12:14
Pelop News

Ο πρωταγωνιστής της σύρραξης, τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης στο Σούλι, παραμένει ακόμη ασύλληπτος, σε αντίθεση με τους δύο φίλους του, που παραδόθηκαν στην Ασφάλεια της Πάτρας σε διαφορετικούς χρόνους (ο 32χρονος προχθές και ο 21χρονος χθες).

Η χρήση όπλου και ο τραυματισμός ενός 22χρονου στο πόδι, χαρακτηρίζονται πολύ σοβαρό περιστατικό από την πλευρά της τοπικής ΕΛΑΣ κι ας υποστηρίζεται από τους δράστες ότι έγινε για «τα μάτια μίας γυναίκας». Πίσω από την αφορμή κρύβονται αντιπαλότητες και διαφορές που σχετίζονται με παράνομες δράσεις, οι οποίες άπτονται του ποινικού εγκλήματος.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, μετά την παρέλευση του αυτοφώρου, εξέδωσε όπως είναι γνωστό ένταλμα σύλληψης για έναν 32χρονο Αλβανό και δύο συνεργούς του, οι οποίοι παραδόθηκαν το τελευταίο διήμερο.

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
Από τους τρεις, στη πλέον δυσχερή θέση βρίσκεται ο 32χρονος Αλβανός, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί διότι προφανώς θέλησε να αξιοποιήσει τον χρόνο της εξαφάνισής του, για να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο διότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της προφυλάκισής του, αφού έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μάλιστα πριν από χρόνια είχε απελαθεί στην Αλβανία, όμως επέστρεψε παράνομα στη χώρα μας, μέχρις ότου συλληφθεί πάλι προ τριετίας στην Κόρινθο για εμπορία κοκαΐνης (είναι υπόδικος, καθώς εκκρεμεί η δίκη του).

Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι αν πεισθούν οι δικαστικές αρχές ότι αυτός πυροβόλησε τον 22χρονο, δεν θ’ αποφύγει την προφυλάκιση.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ
Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», ο έτερος 32χρονος που παραδόθηκε προχθές, ο οποίος θα προσαχθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή, πρόκειται να ισχυριστεί ότι αυτός πυροβόλησε το θύμα.

Εν κατακλείδι, οι ανακριτικές αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν αν κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου κρατούσαν όπλα δύο άτομα ή μόνο ο 32χρονος καταζητούμενος Αλβανός, διότι από αυτή τη «λεπτομέρεια» θα κριθεί η ποινική μεταχείριση.
Ασφαλώς, εν προκειμένω θα συνυπολογιστούν και οι καταθέσεις του 22χρονου τραυματία και του φίλου του, που δέχθηκαν επίθεση από την αντίπαλη ομάδα. Και οι δυο, ας σημειωθεί ότι στην Ασφάλεια κατέθεσαν, πως οι σφαίρες έφυγαν από το όπλο του καταζητούμενου 32χρονου Αλβανού…

